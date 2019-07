Le deepfake revenge porn est illégal en Virginie

Le « revenge porn » est une pratique qui s’est malheureusement répandue ces dernières années. Diffuser des vidéos ou clichés d’un ou d’une ex dénudé.e pour se venger est pourtant une pratique clairement illégale et contre laquelle les plateformes tentent de lutter. Mais on assiste désormais à l’émergence d’un autre phénomène, lié aux « deepfakes », ces vidéos sur lesquelles on peut vous faire dire ou faire des choses totalement folles. Vous imaginez sans peine les usages éventuels…

Une loi contre les deepfakes revenge porn

Conscient de l’ampleur du problème, l’Etat américain de Virginie a décidé de prendre des mesures qui pourraient bien inspirer d’autres pays. L’idée est donc de punir des personnes divulguant des images intimes, réelles ou non. L’État possédait déjà une loi contre le revenge porn depuis 2014. L’idée des législateurs est d’anticiper les dérives potentielles liées aux deepfakes. On parle d’amendes pouvant aller jusqu’à 2 500 dollars ou même un an de prison, pour ceux partageant ces contenus afin de forcer, intimider ou harceler une autre personne, peu importe si le contenu est vrai ou pas, et qu’il soit réaliste ou pas.

De nos jours, vous n’avez pas besoin d’avoir réalisé ce genre de photos ou d’en avoir en votre possession. Tout ce qui est nécessaire est une photo du visage de la victime. On peut adapter le contenu avec l’intelligence artificielle

déplore un législateur local. Reste désormais à voir si cela aura des conséquences concrètes. Aux États-Unis, le sujet des deepfakes devrait être majeur à l’occasion de la présidentielle américaine 2020.

En France, le revenge porn est déjà puni avec des sanctions pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. Reste à savoir dans quelle mesure les deepfakes seront pris en compte par la législation.