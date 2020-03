Le FBI arrête un russe suspecté d’être à la tête d’une plateforme de cybercrime

Samedi dernier, le FBI a procédé à l’arrestation du russe Kirill Victorovich Firsov alors que celui-ci était à l’aéroport international John F. Kennedy. Selon l’agence fédérale, l’homme est le suspect principal d’une affaire portant sur la création et ma gestion d’une plateforme de cybercrimes. Il sera bientôt accusé d’autres chefs d’accusation pour complicité de trafic de fausses caractéristiques d’authentification et complicité de sollicitation non autorisée de dispositifs d’accès.

La version illégale de Shopify

Lancé en 2013, le service Deer.io offrait aux intéressés la possibilité de créer une boutique pour vendre de nombreux biens illégaux, dont des données personnelles volées à d’autres utilisateurs. D’autres avaient la possibilité de faire leur marché. Le système était assez similaire à Shopify.

La plateforme a fait parler d’elle en 2016 lorsque son existence a été rendue publique par une société de sécurité. La même année, la personne en charge du service assurait que celui-ci fonctionnait « conformément aux lois de la Fédération de Russie », ajoutant que les boutiques illégales étaient fermées, que ce soit avant ou après une demande des autorités.

Plus de 17 millions de dollars auraient été générés sur la plateforme, qui se défend en assurant qu’elle était également exploitée par des sites légitimes.

Avant de procéder à l’arrestation, le FBI a effectué plusieurs transactions sur cette dernière tout en analysant plus de 250 magasins présents sur Deer.io. Sur certains d’entre eux, l’agence a trouvé des données personnelles en vente, comme certaines adresses, mais aussi numéro de sécurité sociale.

Le dossier déposé au tribunal fédéral de San Diego (Californie) indique : « Les magasins virtuels Deer.io proposent à la vente une variété de données financières et d’entreprises américaines et internationales piratées et/ou compromises, des informations personnelles identifiables (IPI) et des comptes d’utilisateurs compromis de nombreuses entreprises américaines. Les particuliers peuvent également acheter des fichiers informatiques, des informations financières, des IIP et des noms d’utilisateur et mots de passe provenant d’ordinateurs infectés par des logiciels malveillants (malware) situés aux États-Unis et à l’étranger ».

Le russe Kirill Victorovich Firsov devra comparaître devant un tribunal de New York où il risque jusqu’à 20 ans de prison.