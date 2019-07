Ce nouveau business macabre qui fleurit sur Instagram

Quand on pense à Instagram, ce sont souvent les influenceurs et leurs pratiques parfois étranges qui nous viennent à l’esprit. Sur le réseau social, on a ainsi récemment pu voir une ado détruire une statue pour gagner des abonnés. Mais par rapport au réseau très particulier qui a été découvert par le site Wired, ce n’est sans doute pas grand chose au final.

Hashtag #squelettes sur Instagram

En effet, le site a découvert qu’une partie non négligeable du réseau est orientée sur la thématique des os humains réparés et décorés. Clairement, ce n’est pas celle qui est la plus mise en valeur sur le site. Mais cette communauté pour le moins underground, qui vivait précédemment sur eBay, a bel et bien pris pied aujourd’hui sur Instagram.

En public, on affiche les produits, mais pas les prix. Le reste se déroule ensuite en messages privés. C’est l’Inde qui constitue la source de base de la majorité des produits. A la base, il s’agit bien d’os humains, mais qui ont été décorés avec de la peinture pour se parer d’une certaine dimension tribale. Entre 2013 et 2016, le marché, selon des archéologues interrogés par le site serait passé d’environ 5 200 dollars à la coquette somme de 57 000 dollars. Il ne s’agit pas encore d’une fortune, mais on imagine bien que ces dernières années, la croissance ne s’est pas interrompue.

Le plus surprenant dans tout ça ? Si la communauté a été expulsée d’eBay pour une raison de légalité, rien n’encadre en revanche la pratique sur Instagram. Un flou juridique qui est donc mis à profit par les amateurs de squelettes.

Attention toutefois, avant de vous lancer, en France et en Europe, la législation interdit complètement ce genre de pratiques. Votre livraison pourrait donc rencontrer quelques problèmes à la douane…