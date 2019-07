Comment un lac toxique en Russie est devenu « the place to be » sur Instagram

On a déjà pu parler par le passé de certaines folies des influenceurs sur Instagram. Qu’il s’agisse de faire sa promotion à l’occasion d’un incendie en Californie, ou de filer un coup de main au lobby du tabac en manque de publicité positive, le culte de l’image développé sur Instagram fait face à de sérieux problèmes. Mais le dernier cas qui fait parler, bat des records. On vous emmène près d’une centrale thermique à Novossibirsk, les nouvelles « Maldives » de Russie. Selon Instagram.

Des Maldives toxiques en Russie

C’est donc un lieu qui sur le papier n’apparaît pas forcément séduisant. Qui aurait envie d’aller proche d’un site industriel pour faire de belles images ? Oui mais voilà, le site sert en fait de décharge à la centrale. Résultat, le lac est extrêmement pollué et s’est doté de couleurs artificielles qui plaisent aux amateurs des réseaux sociaux, qui y voient un parallèle avec les Maldives.

Mais l’eau n’est pas de cette couleur là naturellement, c’est en fait causé par la dilution d’oxyde de calcium. Au bord de l’eau et sur des réseaux sociaux, des avertissements : l’eau n’est pas conseillée pour la baignade, et peut causer, pour les chanceux, des irritations de la peau. Mais qu’est-ce donc face à la perspective d’un cliché parfait ? Le premier à avoir pris un cliché sur les lieux ne regrette rien, mais déconseille quand même de boire l’eau du lac.

Pour ceux qui seraient assez fous pour s’y baigner, l’eau est en plus dangereuse. Selon la centrale, ceux qui s’y risqueraient pourraient finis bloqués et incapable de s’en sortir seuls. Gageons que cela ne devrait pas freiner tout le monde. On peut s’attendre à des clichés toujours plus fous dans les prochaines semaines. Ensuite, c’est un autre lieu, sans doute encore plus fou, qui prendra le relais.