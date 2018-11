Le fondateur de VLC reçoit la médaille de l’ordre national du Mérite

Jean-Baptiste Kempf, le père de VLC, élevé au rang de chevalier de l’ordre national du Mérite

C’est ce 15 novembre que Jean-Baptiste Kempf a été élevé au rang de chevalier de l’ordre national du Mérite, après avoir obtenu la médaille de l’ordre national du Mérite. Le décret de cette décision de la République est paru au Journal officiel dés le lendemain, comme on peut le voir sur ce tweet :

Hier au #JORF, Jean-Baptiste Kempf, fondateur de @videolan a été fait Chevalier de l'Ordre National du Mérite – https://t.co/o5eIAtEStv #JORF — Benoit Tabaka (@btabaka) November 19, 2018

Rappelons que la médaille de l’ordre national du Mérite est une décoration qui récompense les « mérites distingués » militaires ou civils. Jean-Baptiste Kempf, le fondateur de VLC a obtenu le premier grade de cet ordre, qui en compte six, pour les années de service de l’association VideoLAN de VLC. En effet, l’association VideoLAN a vu le jour en 2009, (le lecteur VLC remonte à 1996 et est devenu open source en 2001).

Jean-Baptiste Kempf souligne, non sans raison : « C’est rare de voir des projets libres récompensés, et non pas seulement des grandes entreprises » et rappelle en toute modestie que VLC est un travail communautaire, dont il n’est ni le propriétaire, ni le seul dépositaire. Il est toutefois fier de la pierre qu’il a apportée dans l’univers de l’open source et explique : «Cela montre aussi qu’il est possible de réussir dans la technologie en défendant un autre modèle».

Un hacker aussi se voit remettre la médaille de l’ordre national du Mérite

Au passage, nous soulignons que la République semble vouloir mettre à l’honneur les représentants du logiciel libre car un autre personnage se voit aussi remettre la même distinction. Il s’agit du hacker français Gaël Musquet, fondateur de l’association humanitaire Hand. Signe que les temps changent dans nos vieilles institutions, car cela change un peu des décorations attribuées aux joueurs de foot.

D’ailleurs pour mettre en avant le travail de Gaël Musquet, voici une vidéo expliquant le concept de son association qui mérite d’être mieux connue et mise en avant par tous les acteurs du numérique, afin de sauver des vies. Le site officiel résume l’objectif de Hand (hackers against natural disaster) en quelques mots : « HAND est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 dont l’objectif est de préparer aux catastrophes naturelles, afin de réduire le nombre de victimes; cette préparation est réalisée à travers des solutions technologiques ainsi que des exercices civils avec les pouvoirs publics et les populations ; elle fait également intervenir l’ensemble des objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement ».