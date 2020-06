Le fournisseur de processeurs Kirin se moque de perdre Huawei comme client

Voici maintenant plusieurs mois que le bras de fer entre les États-Unis et la Chine continue. Bien souvent, lorsque l’on évoque ces faits, nous pensons immédiatement à Huawei. Toutefois, si le constructeur chinois est lourdement impacté par cet embargo, bien d’autres le sont également. Par exemple, toutes les entreprises qui fournissent des produits ou des services à Huawei ne pourront plus compter sur le fabricant dans leur liste de clients.

L’un des plus touchés est sans aucun doute TSMC, la plus importante fonderie de semiconducteurs indépendante. Pourtant, TSMC ne semble pas forcément inquiète de la perte de Huawei. Il faut dire que la fonderie possède une clientèle fournie en passant par Apple, Broadcom, ou encore Qualcomm. Une fois que l’on a conscience de cela, HiSilicon la filiale de Huawei chargée de produire les processeurs Kirin n’est qu’un détail sur cette liste.

Comme son nom l’indique, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) n’est pas basée en Chine, toutefois, les réglementations américaines pourraient d’une manière ou d’une autre venir perturber les projets de TSMC et HiSilicon. Quoiqu’il en soit, Mark Liu le président de TSMC, ne semble pas très inquiet et affirme être largement en mesure de combler les pertes liées à HiSilicon. Sans préciser en combien de temps ce manquement sera récupéré, M. Liu se montre plutôt optimiste. Si pour TSMC ce n’est qu’un détail, d’autres entreprises bien moins conséquentes pourraient subir de lourdes pertes, voire disparaître complètement en perdant un client comme Huawei. Cette décision américaine n’importera pas les cibles désirées. Huawei finira toujours par trouver une solution et TSMC a bien d’autres clients sur qui compter, les seuls qui vont souffrir dans l’histoire sont les petits fournisseurs indépendants.

Pendant ce temps, nous apprenons que Huawei en plus de dominer le marché des smartphones vient de se placer à la deuxième place sur celui des montres connectées. De ce fait, le constructeur chinois a dépassé Samsung, mais reste bien loin derrière Apple.