Le Galaxy S10 Lite devrait être aussi puissant que le S10, mais moins cher

Cette année Samsung a lancé en plus de sa gamme Galaxy A, trois smartphones haut de gamme : le Galaxy S10, S10+, et S10e. Dans cette lignée, le géant coréen prépare le Galaxy S10 Lite, un smartphone haut de gamme qui arbore des caractéristiques similaires à celles S10e. Pour le moment, rien d’officiel, il s’agit de simples rumeurs, cependant ces dernières se précisent de jour en jour.

À l’origine, nous pensions que ce quatrième modèle pourrait être proche des caractéristiques plus entrées de gamme proposées par les Galaxy A. Toutefois, selon les dernières informations révélées par Ishan Agarwal sur Twitter, le Galaxy S10 Lite pourrait rester dans la catégorie haut de gamme.

Can confirm that #Samsung Galaxy S10 lite (SM-G770F) will have Snapdragon 855 processor and the camera specifications are as follows:

48MP (Main) + 5MP (Depth) +12MP (Wide angle) & 32MP (Selfie)

Meanwhile the internal code for S11+ (5G) (SM-G986U) is Y2.

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) November 19, 2019