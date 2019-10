Xiaomi CC9 Pro : 5 capteurs sur le dos, dont une caméra de 108 mégapixels

Il y a un mois, Xiaomi a impressionné le monde de la tech en présentant le Mi Mix Alpha, un smartphone équipé d’une caméra de 108 mégapixels et d’un écran avec un ratio de 180,6 %.

Malheureusement, ce smartphone coûtera 2 800 dollars, sera produit en édition limitée, et a été conçu pour les « hardcore fans » de la marque.

Mais la bonne nouvelle, c’est que le constructeur prévoit déjà de sortir un autre smartphone doté de la même caméra de 108 mégapixels : le Xiaomi CC9 Pro.

Comme le rapportent nos confrères d’Android Authority, Xiaomi a récemment utilisé le réseau social chinois Weibo pour faire le teasing de ce modèle.

La publication révèle ainsi que le CC9 Pro aura cinq capteurs sur le dos, dont le fameux capteur de 108 mégapixels. L’appareil devrait également proposer un zoom optique x5.

Normalement, Xiaomi présentera ce smartphone le 5 novembre.

Pour le moment, nous ignorons si le constructeur prévoit de lancer ce smartphone, ou un équivalent sous une autre de ses marques, en Europe.

Une caméra de 108 mégapixels : quel intérêt ?

La caméra de 108 mégapixels pour les smartphones est encore toute récente. Ce capteur, baptisé ISOCELL Bright HMX, a été officialisé par Samsung il y a trois mois.

En condition normale, celui-ci peut prendre des images avec beaucoup de détails grâce aux 108 mégapixels. Et en faible luminosité, il sera possible de fusionner des pixels afin de produire des images plus claires de 27 mégapixels.

Néanmoins, le fait d’utiliser une caméra de 108 mégapixels ne garantit pas qu’un smartphone surclassera les champions de la photo et de la vidéo sur mobile comme le Huawei Mate 30 Pro ou le Samsung Galaxy Note 10 +.