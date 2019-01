Le gaming au Royaume-Uni plus fort que la musique et la vidéo (réunies)

Le gaming bat des records au Royaume-Uni

Selon le très sérieux organisme ERA (pour Entertainment Retailers Association) qui défend les intérêts de la musique, de la vidéo et du jeu vidéo, en 2018, le marché du gaming a représenté pas moins de 4,3 milliards d’euros. Un chiffre qui représente plus de 51% des revenus des différents marchés dont s’occupe l’organisme…

En d’autres termes, cela signifie tout simplement que le marché du jeu vidéo pèse plus lourd au Royaume-Uni que ceux de la vidéo et de la musique… réunis ! Un marché vidéoludique qui cartonne notamment au niveau des ventes dématérialisées, avec un marché digital qui représente pas moins de 80% des revenus. En 2018, les ventes de jeux au format numérique sont en hausse de 12,5%.

Les ventes physiques restent toutefois très fortes en ce qui concerne les jeux dits « AAA », avec notamment FIFA 19, Red Dead Redemption 2 ou encore Call of Duty Black Ops 4, qui ont tous trois dépassé le million d’exemplaires vendus. En ce qui concerne le jeu signé Electronic Arts, on dénombre 1 889 401 ventes physiques sur les 2,5 millions de ventes totales, soit une part du dématérialisé qui tourne vers les 25%. De leur côté, Red Dead Redemption 2 et Black Ops 4 affichent respectivement 1,7 et 1,1 million de ventes (au format physique).

A noter que seuls les trois jeux cités ci-dessus ont franchi la barre symbolique du million de ventes au Royaume-Uni, puisque le quatrième du classement, Spider-Man, n’affiche « que » 676 621 ventes. Il est suivi par Mario Kart 8 Deluxe, Far Cry 5 ou encore Crash Bandicoot N’Sane Trilogy. Avec 226 000 et 218 000 ventes, Shadow of the Tomb Raider et Fallout 76 ne semblent pas avoir convaincu les joueurs, tout comme (dans une moindre mesure) le fabuleux God of War sur PS4, qui affiche un peu moins de 400 000 ventes.