Le jeu Football Manager souffre-t-il d’un biais raciste ?

Le jeu Football Manager compte des millions d’addicts un peu partout sur la planète. La simulation de football est utilisée pour faire des prédictions dans le monde réel, et peut en général se targuer d’être au plus près des réalités du terrain et du vestiaire. Mais l’édition 2019 de Football Manager ne serait pas fiable à 100% loin de là si on en croit une polémique qui émerge dans les médias anglo-saxons.

Football Manager, un jeu raciste ?

De quoi parle-t-on exactement ? Il ne s’agit pas des statistiques sportives à proprement parler. Football Manager va au-delà de la vitesse, de la résistance ou de la capacité de tacle. On parle ici de certains éléments très particuliers qui sont mis en valeur dans le jeu : loyauté, professionnalisme ou encore esprit sportif. Des critères qui font l’objet d’une évaluation allant de 0 à 20.

Mais selon une enquête révélée par le site américain Quartz, les joueurs mais aussi le staff des équipes « non-blancs » sont largement en dessous des autres pour ces paramètres.

Le site prend ainsi l’exemple de la Premiere League (Royaume-Uni) qui compte 900 joueurs. 72% des joueurs blancs ont eu une note supérieure ou égale à 10 en professionnalisme. On passe à 55% pour ceux qui ont la peau noire. À noter que la « blancheur » de peau est un véritable paramètre dans le jeu, évalué de 1 à 20. Les données ressortent de la même manière au niveau international. Afin d’éviter les biais qualitatifs, l’étude inclut aussi uniquement les joueurs qui ont joué en équipe nationale au moins 25 rencontres ont été inclus.

Au Royaume-Uni, le sujet n’est pas vraiment surprenant pour les joueurs de couleur. En effet, ils se plaignent régulièrement du traitement qui leur est infligé par les fans et les médias. Cette transposition dans la simulation de football le plus célèbre au monde n’est donc peut-être pas si surprenante…