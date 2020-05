Le LG Wing, un nouveau smartphone doté d’un double écran rotatif ?

Si LG a levé le voile sur le modèle Velvet il y a quelques jours à peine, le constructeur sud-coréen se pencherait déjà sur un nouveau concept au design bien particulier. Attention, il ne s’agit toutefois que de rumeurs pour l’instant et la marque n’a pas confirmé qu’elle travaillait sur un tel projet à ce jour.

Un double écran rotatif pour afficher plus de contenu ?

Si l’on en croit les rumeurs, le prochain LG serait doté d’un double écran dont l’un pourrait être tourné afin que le téléphone prenne la forme globale de la lettre « T ». Ce nouveau modèle embarquerait un premier écran de 6,8 pouces tandis que le second, rotatif, serait de 4 pouces.

Le premier écran serait destiné à l’affichage là où le second permettrait à l’utilisateur de se servir du clavier. Lorsque le deuxième écran n’est pas déployé, le premier est tout simplement superposé à celui-ci.

Ce LG Wing, dont le nom de code fait référence aux ailes qui représentent l’apparence de ce futur modèle, se doterait aussi d’un SoC Qualcomm Snapdragon 7 de 5e génération et d’un capteur principal de 64 Mpx. Il pourrait être présenté durant le deuxième trimestre de l’année en cours.

Si un tel concept peut permettre à l’utilisateur d’afficher plus de contenu sur ce fameux écran rotatif, il faudra encore savoir si ce design trouve son utilité et sa facilité d’expérience auprès de ses clients. Dans tous les cas, LG n’a rien confirmé pour l’instant, ce qui veut aussi dire qu’il est possible qu’un tel modèle ne voit jamais le jour.

Depuis quelques années, certains smartphones arborent de nouveaux design au détriment du simple écran tactile devenu si populaire. Si c’est le cas de Samsung et de son Galaxy Fold, le numéro un du marché a aussi dévoilé le Galaxy Z Flip, un téléphone qui se plie à l’horizontale plutôt qu’à la verticale. De son côté, Motorola travaille sur un concept similaire avec le Motorola Razr. Pour l’instant, aucun constructeur ne semble s’être penché sur cette idée de double écran rotatif hormis LG.