Le métro parisien enfin couvert en 4G à 100%

C’est l’achèvement de longs travaux qui ont mobilisé les plus grands opérateurs téléphoniques français. La RATP vient d’annoncer ce lundi que l’ensemble de son réseau est couvert à 100 % en 4G. C’est une excellente nouvelle pour tous les usagers des transports publics qui pourront utiliser leurs smartphones et leurs forfaits mobiles partout où ils se rendent sans subir de coupures.

La régie autonome des transports parisiens y voit quant à elle l’occasion pour tous les voyageurs d’accéder depuis leur téléphones aux informations essentielles du quotidien disponible sur le réseau.

Plusieurs autres grandes villes françaises ont déjà la 4G dans le métro

Réussir ce déploiement n’a clairement pas été chose aisée. Nous vous parlions d’ailleurs dès 2014 de ce partenariat signée entre l’établissement public et Free Mobile pour étendre la couverture mobile du métro et du RER. Bouygues Telecom, SFR et Orange eux aussi contribué à ces travaux d’envergure, comme le précise Orange dans un communiqué :

Pour déployer ces technologies sur l’ensemble du réseau, la RATP et les opérateurs de téléphonie ont dû gérer en parfaite coopération de nombreuses contraintes techniques avec l’installation de 300 km de câbles, 3000 antennes et 280 locaux techniques sur des infrastructures souvent souterraines et parfois centenaires. Ce sont 321 sites télécom qui ont été mis en place sur le réseau afin de couvrir 304 stations souterraines (accès, quais et tunnels). Ce sont également trois salles d’hébergement qui ont été créées, pour héberger des équipements opérateurs hors de certaines stations, allégeant ainsi les contraintes de place et de climatisation.

Cette mutualisation a bien porté ses fruits pour permettre au service de transport parisien de devenir « le premier réseau de transport historique à proposer l’accès à la 4G sur l’ensemble de son réseau. »

À noter que d’autres villes bénéficient déjà de la 4G dans le métro. C’est par exemple le cas à Lyon, Rennes, Lille ou encore Toulouse.