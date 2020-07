Le Mobile World Congress 2021 aura bien lieu, mais peut-être en ligne

Si le CES 2020 a pu avoir lieu à Las Vegas, au mois de janvier, le Mobile World Congress de Barcelone, qui devait avoir lieu en février, a dû être annulé à la dernière minute à cause du COVID-19. Et actuellement, les organisateurs de ces deux grands événements du monde de la tech planifient déjà les éditions 2021.

Au mois de juin, l’organisateur du CES avait exprimé son intention d’organiser l’édition 2021 à Las Vegas, en respectant des mesures sanitaires strictes. Mais cette semaine, celui-ci a indiqué que finalement, le CES 2021 se fera intégralement en ligne. « Face à la pandémie et aux préoccupations sanitaires mondiales croissantes concernant la propagation de COVID-19, il n’est tout simplement pas possible de réunir en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas début janvier 2021 pour qu’elles se rencontrent et fassent des affaires en personne », a expliqué Gary Shapiro, président et directeur général du CTA, qui organise le CES chaque année.

De son côté, la GSMA hésite encore

En ce qui concerne le Mobile World Congress, l’organisateur, la GSMA, hésite encore. Celui-ci vient de confirmer au site Tech Radar que l’édition 2021 aura bien lieu. Cependant, pour le moment, la GSMA n’est pas encore fixée sur le format à adopter. « Nous travaillons pour que le MWC 2021 soit un événement incontournable. Nous surveillons constamment la situation, comme nous l’avons fait avec MWC 2020. Cela comprend la recherche de conseils d’experts en santé et sécurité », a indiqué un représentant.

D’après TechRadar, l’association souhaite organiser une conférence physique. Cependant, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, celle-ci n’exclut pas de faire un événement 100 % virtuel comme le CES qui aura lieu au mois de janvier. Et même si la situation permet à la GSMA de faire un événement physique, il y aura forcément une adaptation pour tous ceux qui, à cause des restrictions sur les voyages, ne pourront pas aller à Barcelone. « Au MWC, il y a eu 2 millions de réunions, des millions de transactions conclues et une interaction sociale précieuse qui lie notre industrie. Pour ceux qui ne peuvent pas voyager à ce moment-là, nous travaillons à rendre certains éléments disponibles virtuellement », indique l’association. Celle-ci a été particulièrement affectée par la pandémie, car le Mobile World Congress de Barcelone génère une bonne partie de ses revenus annuels. Aussi, la GSMA a dû licencier 20 % de ses employés et réduire les primes.