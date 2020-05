Le Monde de Narnia adapté en série pour Netflix ?

Le Monde de Narnia, l’univers imaginé par l’auteur irlandais Clive Staples Lewis possède un incroyable potentiel. Les sept romans n’ont eu droit qu’à une adaptation cinématographique en dents de scie. Si on peut trouver des circonstances atténuantes au premier film réalisé par Walden Media en 2005, les deux qui ont suivi, passé largement inaperçus, ne sont pas à ranger dans le même registre (la qualité allant encore en déclinant entre l’épisode 2 et l’épisode 3). En 2017, un reboot a été annoncé, mais, c’est finalement Netflix qui a acquis les droits de diffusion en… 2018. Depuis ? Plus rien.

Narnia, le potentiel pour une série

Après la diffusion du dernier épisode de Game of Thrones, on faisait pourtant de cet univers l’un de nos favoris à l’heure de savoir quelle pourrait être la prochaine grande saga. Résultat, si A la croisée des Mondes a bien eu une adaptation (His Dark Materials, lire notre critique), pour Narnia, on attend toujours. Visiblement, nous ne sommes pas les seuls.

La seule information diffusée par Netflix depuis le rachat des droits, c’est l’annonce du choix de Matthew Aldrich pour gérer ce projet. Mais, le beau-fils de l’auteur de la saga, qui fut aussi producteur des deux premiers films semble plutôt pessimiste. S’il se fait l’ardent défenseur d’une adaptation sous forme de série qui correspond mieux à la saga selon lui, il est inquiet.

Je n’ai eu aucune nouvelle de Netflix. Je commence à m’inquiéter que rien ne bouge du côté de Narnia.

Netflix n’a jamais avalisé le choix d’une série ou d’un film pur son adaptation. Malgré les multiples annonces de la plateforme de streaming ces derniers mois, Narnia fait figure de saga oubliée. En espérant que cela soit pour nous réserver une très bonne surprise dans quelques mois…