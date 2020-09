Le MWC 2021 est finalement décalé au mois de juin

Depuis le début de l’année 2020, de nombreux événements du secteur des technologies (et autres) ont été annulés en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. C’est le cas de nombreux salons au rayonnement mondial comme le MWC qui se tient habituellement au mois de février à Barcelone. Cette année, de nombreuses marques ont annoncé à la suite qu’elles ne seraient pas présentes, ce qui a entraîné les organisateurs, le groupe GSMA, à annuler totalement l’édition 2020 du Mobile World Congress.

Par la suite, les organisateurs du MWC ont déclaré que le prochain événement aurait lieu au mois de mars 2021 à Barcelone. La GSM Association a fait savoir qu’elle misait désormais sur juin 2021. Il est prévu que le mondial du mobile se déroule du 28 juin au 1er juillet 2021 dans la ville habituelle.

[ANNOUNCEMENT]

#GSMA today announced a rescheduling of MWC Barcelona & MWC Shanghai 2021.

Moving the Barcelona event to 28 June – 1 July 2021 allows the GSMA to contend with external circumstances related to COVID-19.

Read the latest details – https://t.co/b9lG6sn67g #MWC21 pic.twitter.com/MHGzjTghFH

— GSMA (@GSMA) September 23, 2020