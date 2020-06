Le navigateur Brave surpris à faire de l’affiliation sur des sites de cryptomonnaies

Il n’est pas rare que les entreprises du secteur de la tech se fassent prendre à leur propre jeu, comme le démontre le récent cas de Brave. Lancée en 2016, ce navigateur se positionne comme un outil open source qui protège la vie privée des utilisateurs. Pour ce faire, il empêche par exemple le tracking publicitaire et les cookies tiers.

Toutefois, Brave fait actuellement face à une nouvelle polémique. En effet, un utilisateur a indiqué avoir découvert que le navigateur faisait de l’affiliation sur des sites de cryptomonnaies. En somme, il utilise un code ajouté à l’URL qui lui permet de gagner une commission sur les achats des internautes effectués sur les sites web en question.

So when you are using the @brave browser and type in "binance[.]us" you end up getting redirected to "binance[.]us/en?ref=35089877" – I see what you did there mates 😂

— Cryptonator1337 (@cryptonator1337) June 6, 2020