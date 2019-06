« Le Netflix de… » ou la netflixisation de l’économie

C’est le Kick off avec de vrais morceaux de netflixisation dedans ! Posted by Presse-citron on Tuesday, June 11, 2019

Après l’uberisation, la « netflixisation ». Certes, le terme est aussi horrible qu’imprononçable mais – même si la tendance a déjà été amorcée il y a quelque temps – nous allons peut-être devoir nous y faire. A l’occasion du E3, le grand salon du jeu vidéo qui se tient ces jours à Los Angeles, deux annonces importantes nous ont rappelé que nos usages évoluent dans tous les secteurs du numérique, et que cette transformation commence à toucher également d’autres domaines d’activité.

Ainsi, Microsoft et Ubisoft ont-ils annoncé chacun de leur côté à l’occasion de keynotes toujours plus grandioses le lancement de leur offre de jeu vidéo en streaming sans console, disponible sur tous les terminaux (PC, tablette, smartphone) moyennant un abonnement mensuel forfaitaire, Xbox Game Pass pour Microsoft et UPlay+ pour Ubisoft. Des annonces qui font suite à celle de la plateforme Stadia de Google et même celle d’Electronic Arts, pionnier en la matière avec le lancement d’Origin Access dès 2016.

Une évolution « naturelle » qui suit celle des médias. Nous avons ainsi appris que, après Disney+, Apple, Amazon Prime et Hulu c’est désormais WarnerMedia qui avait décidé de se lancer dans la compétition, en concurrence frontale cette fois avec Netflix.

Autant d’entreprises qui prennent un virage « à la Netflix ».

Netflix : un modèle, trois conditions

Alors, le modèle Netflix, de quoi s’agit-il exactement ? Si l’on observe de quoi il retourne, la donne est finalement assez simple, et peut se résumer en trois conditions nécessaires et suffisantes, assorties d’une option :

Agréger des contenus en provenance de plusieurs sources, producteurs, services, qui à la base ne sont pas accessibles sur abonnement mais en paiement à l’acte Les réunir dans une offre unique, uniforme et standardisée, facile d’accès sur tous les terminaux, avec abonnement mensuel Développer une dimension sociale

Option : être co-producteur des contenus, ou même producteur (comme Netflix).

Mais la « netflixisation » ne concerne plus que les médias, les producteurs de contenus d’info-divertissement (cinéma, séries, docus), puisqu’elle touche progressivement de nombreux secteurs de l’économie traditionnelle, en cours de transformation digitale. Dans ce Kick off je liste quelques « Netflix de… » repérés ici où là dans des secteurs aussi différents que l’automobile, la formation, le livre ou encore… la couture.

Je vous livre également dans cette vidéo deux idées sur deux secteurs qui me tiennent plus particulièrement à coeur, et dans lesquels un « Netflix de » aurait probablement toute sa pertinence et toute sa place.