Ubisoft UPlay+ : c’est quoi en fait ce nouveau service de jeux par abonnement ?

Un service de jeux vidéo par abonnement… encore ?

C’est dans le cadre de sa conférence E3 2019 que le géant Ubisoft a officialisé la disponibilité, en septembre prochain, de UPlay+. C’est le 3 septembre prochain très précisément que ce nouveau service sera lancé sur PC, ouvrant ainsi l’accès à de nombreux titres (made in Ubisoft évidemment), comme les jeux Tom Clancy’s, Prince of Persia, Watch Dogs, Far Cry, Rayman, Beyond Good & Evil, Heroes of Might & Magic, Anno…

Ainsi, pour 14,99 euros par mois, les joueurs bénéficieront d’un accès illimité à plus de 100 jeux Ubisoft, incluant les dernières sorties, les éditions premium et les packs de contenus additionnels. Ubisoft ajoute que « Uplay+ offrira l’opportunité aux joueurs de découvrir le meilleur des jeux Ubisoft sur PC. Par ailleurs, les abonnés seront automatiquement intégrés aux programmes de bêta et d’accès anticipé des sorties à venir. »

Selon Brenda Panagrossi, vice president of Platform and Product Management : « L’industrie du jeu vidéo est en mutation permanente et les besoins de nos joueurs évoluent constamment. Chez Ubisoft, nous avons à cœur d’offrir à nos joueurs la meilleure expérience possible ainsi que l’opportunité de découvrir les différents mondes que nous avons créés pour eux. Avec Uplay+, nous sommes capables de leur offrir plus de liberté en leur permettant un accès facilité à notre vaste catalogue de jeux. »

Un service compatible Google Stadia

A noter que le service UPlay+ sera également disponible sur la plateforme de jeux vidéo de Google, Stadia. Rappelons à ce titre qu’Ubisoft est un partenaire majeur de Google dans sa quête prochaine de conquête mondiale du jeu vidéo. A noter qu’il est possible de s’inscrire à Uplay+ et bénéficier d’un accès gratuit au service du 3 au 30 septembre, à condition de s’enregistrer avant le 15 août.

Reste à savoir maintenant si les joueurs ont réellement envie de s’abonner simultanément à Google Stadia, Ubisoft UPlay+, Xbox Game Pass, EA Access, PS Now… et débourser ainsi pas loin de 100 euros par mois, pour « louer » des jeux vidéo. Cela bien sûr, sans compter les abonnements à Netflix, OCS, Amazon, Spotify…