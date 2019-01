Le nouveau design de Messenger ne fait pas l’unanimité

En faisant de son application Messenger une plateforme à part entière, Facebook a fini par saturer l’interface de celle-ci en ajoutant trop de fonctionnalités. De ce fait, en 2018, l’un des défis de l’entreprise était de nettoyer l’interface de son application de messagerie et de proposer un design plus simple et moins surchargé. La plupart des fonctionnalités de l’application ne disparaissent pas, mais c’est la façon dont on y accède qui change. Sur l’écran principal, Messenger met en avant les fonctionnalités les plus utilisées.

Ce nouveau design a été annoncé au mois de mai, durant la conférence F8 de Facebook. Puis, une première vague de déploiement a eu lieu vers la fin de l’année.

Et aujourd’hui, il semblerait que Facebook ait lancé une nouvelle vague de déploiement de ce nouveau design de Messenger. Le problème, c’est que la nouvelle apparence de l’application sur mobile ne semble pas faire l’unanimité, comme le montre ces tweets publiés par des utilisateurs mécontents.

J'espère que c'est une blague la mise à jour messenger là — Mégane 🌹 (@meistermegane) January 9, 2019

La mise à jour Messenger elle est bien deg — Muche (@baptbite) January 9, 2019

Messenger, ils veulent la mort de l’application? — Loglin (@LoganBlin) January 9, 2019

horrible la maj messenger j’ai l’impression qu’on a rétréci mon écran, actuellement à 2 doigts de loucher — margaux (@__cbsm) January 9, 2019

C’est quoi encore cette maj affreuse de messenger ? — Océanovich (@saucomba) January 9, 2019

J'aime pas la mise à jour de Messenger — Prophet (@ProCrea2217) January 9, 2019

PARDON ? C'EST QUOI CETTE MAJ DEGUEULASSE DE MESSENGER LÀ ? pic.twitter.com/fSQ76GyzDd — Damien (@_SDamien_) January 9, 2019

Le mode sombre est toujours attendu

La bonne nouvelle, c’est qu’en plus de ce nouveau design, Facebook Messenger va également proposer un mode sombre.

La fonctionnalité a également été présentée au mois de mai durant la conférence F8, mais son arrivée semble avoir été retardée.

Néanmoins, comme nous l’évoquions dans un précédent article, Facebook teste déjà ce mode sombre pour Messenger chez quelques utilisateurs.

Le principal intérêt du mode sombre, qui est adopté par de plus en plus d’applications, est qu’il permet de moins se fatiguer les yeux lorsqu’on utilise son smartphone la nuit.

Mais le mode sombre peut aussi prolonger l’autonomie de certains modèles de smartphones. Une étude réalisée par Google montre qu’afficher des couleurs sombres consomme moins d’énergie qu’afficher des couleurs clairs sur certains types d’écrans.

