Le nouveau jeu Pokémon Masters rapporte 26 millions de dollars lors de sa première semaine !

Pokémon est un phénomène mondial depuis plus de 23 ans et personne ne pourra le contester. On pouvait avoir la confirmation de cette domination le mois dernier avec le dernier rapport de Licence Globale et la liste annuelle des marques ayant généré les plus importants revenus grâce au merchandising seulement. The Pokemon Compagny parvenait à se classer à la 23e position avec plus de 2,98 milliards de dollars revenus. Ce qui faisait de Pokémon la première marque geek à se glisser si haut dans le classement, alors que la seconde était Activision-Blizzard en 86e position. Avec le lancement de son nouveau jeu la semaine dernière, Pikachu et ses amis confirment leur succès.

Pokémon Masters : 26 millions de dollars en sept jours !

Disponible depuis le 29 août dernier, Pokémon Masters est le nouveau jeu mobile de Nintendo et DeNA. En attendant l’arrivée tu très énigmatique « Pokémon Sleep« , attendu pour début 2020, vous allez donc pouvoir partir à l’aventure dans la région de Passio. Actuellement, le jeu dispose de 18 chapitres et deux interludes. Le but du jeu est de devenir le champion de la Pokemon Masters League. Pour cela, vous devez collecter au moins cinq badges en battant les différents leaders Pokémon Masters League situés à Passio.

Il vous sera possible de recruter des dresseurs pour faire des combats en duo, et lors des combats en duo, vous allez avoir la possibilité de déverrouiller des histoires alternatives. Un duo est constitué d’un dresseur et de son Pokémon. Le jeu propose des duos mythiques comme Pierre et son Onix, Ondine et Staross ou encore Écho et Vipélierre. L’idée sera ensuite de faire des combats en équipe à trois contre trois.

Il semblerait que la formule plaise aux joueurs, puisque Pokémon Masters a rapporté 26 millions de dollars en seulement sept jours. Preuve également que la formule des free-to-play fonctionne bien du côté de chez Nintendo. Pokémon Masters devient ainsi le second jeu le plus rentable lors de sa première semaine, juste derrière Pokémon GO.

Pokémon Go : Le record ultime ?

Disponible depuis l’été 2016, Pokémon Go reste à ce jour le record absolu de Nintendo. Si Pokémon Masters réalise un joli score de 26 millions de dollars en sept jours dans pas moins de 60 pays, il faut souligner que sur la même période, Pokémon Go avait réussi à générer 56 millions de dollars dans seulement 5 pays ! Aujourd’hui, le jeu a rapporté plus de 2 milliards de dollars à Nintendo.