Le OnePlus 8 Pro pourrait avoir un écran 120 Hz pour encore plus de fluidité

Depuis l’année dernière, des constructeurs essaient d’améliorer la fluidité des écrans de leurs smartphones en changeant de taux de rafraichissement. Actuellement, la plupart des appareils haut de gamme sont équipés d’écrans 60 Hz, mais certains constructeurs, dont OnePlus et Google, introduisent peu à peu les écrans 90 Hz sur le marché.

Et l’année prochaine, OnePlus pourrait surenchérir en adoptant un écran 120 Hz. Du moins, c’est ce que suggère une série de tweets du « leaker » Max J., qui est relayé par nos confrères de TechRadar.

Bien entendu, puisque cette information est pour le moment une information non officielle, elle est encore à prendre avec les pincettes d’usage. Mais ce qui est certain, c’est qu’avec un modèle équipé d’un écran 120 Hz alors que ses concurrents utilisent encore des écrans 60 Hz ou 90 Hz, OnePlus pourrait une fois de plus sortir du lot en 2020.

Le taux de rafraichissement, nouveau champ de bataille des constructeurs ?

Si un meilleur taux de rafraichissement permet d’avoir une amélioration globale de l’expérience utilisateur, cette caractéristique devrait surtout plaire aux gamers.

Il y a cinq mois, nous avons pu tester le OnePlus 7 Pro, l’un des smartphones OnePlus dotés d’un écran 90 Hz, alors que la plupart des modèles concurrents sont encore sur les écrans 60 Hz. Et on a pu constater que loin d’être un simple détail de la fiche technique, cette amélioration ne passe pas inaperçue lorsqu’on utilise le OnePlus 7 Pro, en apportant plus de fluidité sur les animations ou lorsqu’on fait des glissements.

Et avec un écran 120 Hz sur le OnePlus 8 Pro, la sensation pourrait être encore meilleure.