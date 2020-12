Audiovisuel : le piratage des contenus coûte 1 milliard d’euros par an en France

Un manque à gagner de 1,03 milliard d’euros. La Hadopi a publié ce mercredi une étude concernant le piratage de contenus audiovisuels et sportifs en France pour l’année 2019. L’autorité publique indépendante a confié cette enquête au cabinet de conseil PMP qui a interrogé plus de 2 500 internautes en janvier 2020.

Le constat est assez alarmant pour l’ensemble des acteurs concernés. Des ventes de DVD et Blu-ray, aux salles de cinéma, en passant par les plateformes de streaming ou les chaînes payantes, toutes sont touchées par ces pratiques et 9 % du marché global de 11,6 milliards d’euros partent ainsi en fumée. C’est aussi un vrai manque à gagner pour l’État qui voit s’envoler une manne fiscale de 320 millions d’euros.

Vers une fusion de la Hadopi et du CSA ?

En tout, 12 millions de Français consomment de manière illicite ces programmes. Leurs stratégies évoluent, et les téléchargement en P2P sont ainsi en très forte diminutions depuis 2009. Depuis quelques années, on note surtout l’émergence de l’IPTV illicite. Concrètement, les utilisateurs ont accès des chaînes payantes via un boîtier ou une application. D’autres visionnent leurs programmes en direct (streaming illégal). Ces nouveaux modes de diffusion sont en explosion et concernent près de 12 millions de personnes en France chaque mois. Denis Repone, le président de la Hadopi avance même le chiffre de 13,6 millions de personnes au cours du mois de mars, juste au moment du premier confinement.

De fait, la Hadopi semble bien démunie pour faire face à ces nouvelles tendances. Créée au moment où moment le pear to pear était encore très populaire, elle n’est tout simplement plus armée pour répondre à ces problématiques. La haute autorité appelle justement à une reprise de l’examen des dispositifs de lutte contre le piratage. Pour rappel, en septembre 2019, Franck Riester alors ministre de la culture, avait fait part de son intention de créer une instance qui regrouperait le CSA et la Hadopi. Elle disposerait de moyens renforcés pour lutter contre le piratage, les propos haineux, ou encore la désinformation.