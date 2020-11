Le plus gros potentiel de la PS5 sera exploité d’ici 2022

Voilà maintenant cinq jours que la PS5 est « disponible » en France et un peu partout dans le monde. Une console promise à une belle destinée dans la lignée de sa grande sœur la PS4. Cependant, il faudra sans doute attendre quelques années avant de pouvoir profiter pleinement de la machine.

En effet, dans une interview accordée à l’agence Tass.com, Jim Ryan l’actuel président de Sony Interactive Entertainment annonce que la pleine puissance et le meilleur potentiel de cette PS5 ne seront pas atteints avant 2022 au mieux. Une bonne nouvelle pour certains, mais un peu de frustration pour d’autres ?

La PS5 au sommet en 2022

Comme la PS4, il ne faudra pas s’attendre à vivre les expériences les plus impressionnantes et les plus folles lors de la première année de commercialisation de la machine. En effet, Jim Ryan annonce qu’il faut du temps aux développeurs pour s’habituer à la nouvelle machine ainsi qu’aux nouvelles technologies et qu’il ne faut pas s’attendre tout de suite à des choses incroyables.

L’histoire montre que les développeurs ont progressé que la deuxième ou la troisième année. Ils ont généralement besoin de temps pour s’habituer au matériel. Donc, ce sera probablement qu’en 2022 que les joueurs verront des choses merveilleuses comme 2015 ou 2016 dans la génération précédente.

Même si cette déclaration honnête est tout à l’honneur du PDG de la firme japonaise, pas mal de questions demeurent dans la tête des joueurs. Quelle est la situation des jeux très attendus comme Horizon Forbidden West, God of War II ou encore Gran Turismo 7 qui s’annoncent tous les trois comme des jeux phares de la PS5 et qui devraient arriver d’ici fin 2021 ou milieu d’année 2022. Devons-nous nous attendre à des jeux « bridés » ou moins ambitieux que les premiers opus sur PS4 ?

Jim Ryan ne précise pas si cela s’appliquera aux jeux des studios First Party de Sony (les studios qui appartiennent à Sony) ou si cela s’adresse aux éditeurs tiers (dont les jeux sortent sur PS5 et Xbox Series X).

Il est certain que tous les studios n’ont pas la même expérience et que certains arriveront beaucoup plus vite à s’adapter que d’autres. Il sera tout de même assez intéressant de voir quelles sont les expériences qui sont offertes par la PS5 dès 2021, car les premiers jeux s’annoncent tout de même bien impressionnants.