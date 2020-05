Le Pokémon GO Fest 2020 aura lieu… chez vous !

Un Pokémon GO Fest 2020 à domicile

L’increvable Pokémon GO a évidemment souffert des mesures de confinement imposées dans de nombrex pays pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Pour inciter les joueurs à rester chez eux, Niantic a procédé à diverses mises à jour, facilitant le jeu à domicile. Niantic avait notamment lancé diverses initiatives pour limiter les déplacements, comme la baisse des prix sur l’encens, ou encore la réduction de la distance nécessaire à parcourir pour faire éclore les précieux oeuf de Pokémon. En ce qui concerne l’édition 2020 du Pokémon GO Fest, cette dernière sera totalement repensée, et 100% virtuelle.

En 2019, Niantic a organisé plusieurs événements Pokémon GO Fest pendant l’été ! Chicago, Dortmund et Yokohama ont chacune accueilli pas moins de 600 000 Dresseurs pour un été d’événements live exceptionnels. Cette année, le Pokémon GO Fest 2020 aura lieu les 25 et 26 juillet, sous forme virtuelle.

« Il permettra aux Dresseurs des quatre coins du monde de participer, où qu’ils se trouvent. Autre nouveauté : tous les détenteurs de billets pourront participer aux deux jours de cet événement » précise Niantic.

Un week-end complet de bonus

Le développeur explique que les joueurs pourront ainsi profiter d’un week-end complet de bonus, de rencontres de Pokémon et d’Études spéciales inédites, mais ils pourront également jouer avec les autres Dresseurs et découvrir d’autres surprises amusantes tout au long de l’été.

Cette année, le secteur touristique ne pourra donc pas profiter des importantes retombées financières engendrées par les Pokémon GO Fest. En effet, en seulement quatre jours, le festival de Chicago avait engendré l’an dernier pas moins de 120 millions de dollars, venant s’ajouter aux retombées des autres événements organisés en 2019, partout dans le monde. Au total, en 2019, Pokémon Go a été un vrai cadeau pour le tourisme, avec un total de 250 millions de dollars de revenus pour le secteur.