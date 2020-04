Pokémon GO : une nouvelle fonction pour jouer… sans sortir de chez soi !

Attrapez les tous… tout en restant chez vous !

Il y a quelques jours, on apprenait que certains adorateurs de Pokémon GO (dont un espagnol de 77 ans) n’hésitaient pas à braver le confinement pour s’adonner aux joies de la capture sur leurs smartphones. Rappelons en effet que le jeu signé Niantic mélange exploration et réalité augmentée, et l’un des principaux intérêts du jeu est.. de sortir de chez soi.

L’éditeur avait déjà annoncé diverses mesures pour adapter son Pokémon GO aux mesures de confinement, et Niantic vient tout juste d’annoncer une nouvelle fonction. Baptisée Remote Raid Pass, cette dernière permet aux joueurs de prendre part à un raid, sans avoir à se déplacer. Il suffira ainsi simplement de cliquer sur un raid, pour lancer l’affrontement.

Un Remote Raid Pass… payant

Evidemment, comme dans la vie, tout se monnaie dans Pokémon GO, et ce Remote Raid Pass ne sera pas offert gracieusement aux joueurs. Ces derniers vont devoir débourser la somme de 100 Poképièces pour en faire l’acquisition, soit environ 1€.

Selon Niantic, ces raids à distance incluront un maximum de 20 joueurs, mais seulement « une quantité limitée » de joueurs pourront utiliser un Remote Raid Pass. Rappelons que les raids sont des combats qui impliquent la présence de plusieurs joueurs, le défi étant trop ardu pour pouvoir être relevé en solo.

Rappelons que Niantic a déjà lancé diverses initiatives pour limiter les déplacements, comme la baisse des prix sur l’encens, ou encore la réduction de la distance nécessaire à parcourir pour faire éclore les précieux oeuf de Pokémon. Cette nouvelle fonction Remote Raid Pass devrait arriver via une prochaine mise à jour de Pokémon GO. A noter que Harry Potter: Wizards Unite devrait lui aussi recevoir une fonction similaire dans les jours à venir.