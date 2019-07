Le Porsche Taycan fait une étonnante première sortie officielle en public

Chez Porsche, on aime les surprises et on a le sens du teasing. Ceux qui s’intéressent un peu à l’évolution du développement du premier modèle électrique de la firme de Stuttgart savent que le Taycan a déjà été aperçu maintes fois dans différentes tenues de camouflage un peu partout dans le monde. Mais il s’agissait à chaque fois de « spyshots », ces photos volées prises la plupart du temps par des particuliers devenus paparazzis pour l’occasion, et ayant eu la chance de croiser la route des essais du Taycan.

Cette fois, alors que son lancement approche à grands pas (on parle de début octobre), c’est dans les rues et au Porsche Experience Center de Shanghai que le Taycan a fait une apparition. La grande différence : c’était une exhibition officielle savamment orchestrée par Porsche afin de faire découvrir la voiture au public, mais surtout à une sélection de médias chinois.

Cette présentation entre en fait dans le cadre d’un « reveal » progressif qui va emmener le Taycan sur trois continents en l’espace de trois semaines : en Chine, au Royaume-Uni et aux États-Unis, marchés importants pour la première voiture de sport tout électrique de Porsche. La livrée sur le toit est un hommage à chacun des pays invités : à Shanghai, le prototype présentait un dessin de dragon. Derrière le volant : Li Chao, un pilote de la Porsche Carrera Cup Asia.

Le Taycan à Goodwood ce week-end !

Environ trois mois avant la première mondiale de la Taycan, la première voiture de sport purement électrique de Porsche, Porsche a dévoilé les premiers croquis extérieurs détaillés du modèle de série. Michael Mauer, directeur de Style Porsche, parle dans une interview des détails maintenant publiés. Le Taycan démontrera également son potentiel lors des autres étapes du Porsche Triple Demo Run : en Hill Run dans le cadre du Festival of Speed à Goodwood (4 au 7 juillet 2019) et lors de la finale de la saison du championnat ABB FIA Formula E à New York les 13 et 14 juillet 2019. Encore une fois, il y aura des pilotes célèbres au volant – cette fois-ci Mark Webber et Neel Jani.

Au moment de son lancement officiel, le Porsche Taycan aura parcouru environ six millions de kilomètres d’essais. Il est cependant à noter que la voiture montrée lors de ces exhibitions n’est pas encore la version définitive et qu’elle est encore partiellement masquée avec des camouflages tentant de la faire passer pour une Panamera, affichant notamment ces amusantes fausses sorties d’échappement qui ne trompent que les plus candides.