Le premier téléphone non tactile sous Android pourrait être un Nokia

2018 et 2019 ont été marqués par le retour en force des téléphones non tactiles. En effet, bien que des smartphones soient disponibles à des prix abordables dans les pays émergents, beaucoup de personnes y optent encore pour des appareils non tactiles, mais qui sont connectés à internet et qui bénéficient de certaines fonctionnalités que l’on trouve sur les smartphones.

Et depuis quelques mois, une rumeur selon laquelle Google développerait une version d’Android pour ces appareils circule sur la toile.

Pour rappel, Google fait partie des partenaires de KaiOS, un système d’exploitation pour les appareils non tactiles qui est basé sur le code de Firefix OS. Google propose notamment certains de ses services, dont Google Assistant, sur ce système d’exploitation.

Mais maintenant, la firme de Mountain View voudrait aussi proposer son propre système d’exploitation pour ce type de mobile.

Et cette semaine, cela se précise. D’après le site XDA, un téléphone Nokia baptisé Nokia 400 4G et avec le numéro de modèle TA-1208 est listé sur le site de la Wi-Fi Alliance depuis 2019.

Ce téléphone a récemment attiré l’attention du média spécialisé dans le système d’exploitation Android après une récente mise à jour de la Wi-FI Alliance qui a ajouté des informations supplémentaires.

En particulier, le système d’exploitation est évoqué. Il s’agirait de « GAFP ». Pour le moment, on ne sait pas ce que signifie cet acronyme. Mais ce n’est pas la première fois qu’on voit cet acronyme.

En 2019, le site 9to5Google avait publié une vidéo présumée (une photo est aussi disponible ci-dessous) d’un téléphone non tactile qui utilise une version d’Android pour ce type d’appareil. Et lorsqu’on ouvrait la section « About » ou « À propos de l’appareil » de celui-ci, « GAFP » était mentionné.

Une présentation au Mobile World Congress ou à Google I/O ?

Bien entendu, pour le moment, toutes ces infos sont encore à prendre avec les pincettes d’usage. Cependant, étant donné que l’objectif de Google est de connecter un maximum de personnes à internet (et à son écosystème), en particulier dans les pays émergents, il serait logique qu’après avoir lancé Android Go pour les smartphones low cost, Google lance aussi une version d’Android pour les mobiles non tactiles (mais « intelligents »).

Si c’est le cas, on pourrait en entendre parler lors du Mobile World Congress, au mois de février. En effet, c’est généralement durant cette messe annuelle dédiée aux technologies mobiles que Nokia, qui pourrait être le partenaire de Google, dévoile la plupart de ses nouveaux produits.

Sinon, il est aussi possible que Google lève le voile sur la nouvelle version d’Android pour les mobiles non tactiles durant la Google I/O, un événement que Google organise chaque année pour présenter ses dernières innovations aux développeurs.