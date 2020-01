Chaque année, les passionnés de nouvelles technologies envahissent les rues de Barcelone. Ville d’accueil du Mobile World Congress, elle troque ses couleurs blaugranas contre celles du plus grand salon mondial dédié à la mobilité.

Des centaines d’exposants, des nouveautés à n’en plus finir, des journalistes venus du monde entier : pendant une semaine, le MWC rythme la deuxième capitale espagnole. Nous y serons et essaierons de vous faire vivre l’évènement comme si vous y étiez. Pour éviter de nous éparpiller, nous avons sélectionné les cinq annonces les plus attendues du salon. Forcément, les smartphones sont à l’honneur.

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro

A l’instar de son prédécesseur, le Mi 10 sera présenté lors d’une conférence en marge du MWC. Xiaomi profite de cette vitrine mondiale pour annoncer son nouveau modèle haut de gamme. Le Mi 10 devrait être accompagné d’une version Pro, plus imposante et plus complète.

L’année dernière, le constructeur chinois avait frappé un grand coup avec son Mi 9. Si la qualité photo restait en retrait par rapport aux références du marché, Xiaomi ne faisait aucune concession et intégrait toutes les tendances de l’année. D’après les dernières rumeurs, le Mi 10 et le Mi 10 Pro devraient s’appuyer sur des arguments aussi solides, avec une qualité photo améliorée.

Sony Xperia 5 Plus et Xperia 2

A la peine sur le marché des smartphones, Sony poursuit ses efforts. Chaque année, le MWC est l’occasion pour le japonais de dévoiler un nouveau smartphone haut de gamme. L’édition 2020 ne devrait pas déroger à la règle. Au programme de la conférence Sony : un Xperia 5 Plus et un Xperia 2.

Le premier serait une version plus grande et légèrement améliorée du Xperia 5, haut de gamme dévoilé à l’IFA de Berlin. Le second, premium lui aussi, succèderait au très réussi Xperia 1. Si les smartphones de Sony peinent à trouver leur public, ils n’en restent pas moins d’excellents produits. 2020 sera-t-elle l’année du rebond pour le nippon ?

Oppo et Vivo : les challengers chinois

Depuis quelques années le marché européen accueille de nouveaux acteurs chinois toujours plus innovants. Parmi eux, Oppo et Vivo figurent sans doute parmi les plus audacieux. Le premier s’était illustré avec le Find X, premier modèle (en France) doté d’un module photo coulissant. A l’occasion du MWC 2020, le constructeur devrait dévoiler le Find X2. Comme son prédécesseur, il devrait marquer les esprits en inaugurant une technologie inédite. Oppo aurait réussi à intégrer le capteur frontal sous l’écran. On a hâte de découvrir le résultat final.

Moins connu en France, Vivo ne manque pourtant pas d’imagination. Si son compatriote annonce des modèles grand public, Vivo parie sur l’effet whaou. Chaque MWC est l’occasion pour lui de dévoiler des prototypes toujours plus fous. Cette année, le Vivo Apex 2020 devrait nous mettre des étoiles plein les yeux. Son prédécesseur avait déjà marqué les esprits en intégrant un lecteur d’empreintes sur toute la surface de l’écran. Là encore, nous trépignons d’impatience.

TCL, le petit nouveau

Connu pour son expertise dans les écrans et TV, TCL tente sa chance dans l’univers du smartphone. Le constructeur a annoncé au CES qu’il lancerait trois modèles au MWC (vous suivez ?): 10L, 10 Pro et 10 5G. Pour l’heure, le constructeur n’a fourni aucune information sur ces produits, préférant tout miser sur sa conférence. S’il n’a pas officiellement annoncé de smartphone pliable, nous espérons tout de même découvrir quelques prototypes aussi séduisants que ceux présentés l’année dernière.

Huawei/Honor : un salon pour du beurre ?

Comme l’année dernière, Huawei va profiter du MWC pour lancer le Mate XS, son nouveau smartphone pliable. Contrairement au Galaxy Z Flip de Samsung, il n’apporterait que très peu de nouveautés par rapport au Mate X, son prédécesseur, lancé en novembre 2019 en Chine. Huawei aurait mis à jour la fiche technique en intégrant son dernier processeur et renforcé son écran jugé trop fragile. Enfin, les mécanismes de pliage seraient aussi plus solides. En dehors de la présentation de ce produit, le programme de Huawei s’annonce léger. N’espérez pas voir le P40 qui sera annoncé lors d’une conférence exclusive.

Honor devrait de son côté lever le voile sur deux nouveaux smartphones déjà lancés en Chine : le View 30 Pro et le 9X Pro. Si une conférence de lancement européen avait un sens les années précédentes, la situation de la marque sur le Vieux Continent inquiète. A quoi bon présenter deux produits qui ne seront peut-être jamais commercialisés ? Pour l’image, on a vu mieux.

D’ailleurs, la présence de Huawei/Honor au MWC interroge. Toujours victime collatérale de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, le groupe ne peut toujours pas intégrer les services Google dans ses smartphones. Cela a valu une commercialisation chaotique du Mate 30 Pro en Europe. Ce MWC 2020 aura une saveur particulière pour le géant chinois.

Quoi d’autre ?

Comme chaque année, le MWC devrait être marqué par la 5G. En 2019, le réseau de demain envahissait le salon. A l’approche de son déploiement, il devrait y prendre une place encore plus importante. Le MWC sera également l’occasion de découvrir quelques petites pétites et, pourquoi pas, de se laisser surprendre par quelques innovations inattendues. Nous vous donnons rendez-vous dès le 22 février pour la couverture du MWC 2020 !