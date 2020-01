Voici quand Google devrait présenter le Pixel 4a et les principales nouveautés d’Android 11

Chaque année, Google organise une conférence Google I/O durant laquelle la firme présente et met en avant les évolutions de ses produits et services aux développeurs d’applications qui s’intéressent à son écosystème. En 2019, en plus de ces nouveautés, Google a également dévoilé des smartphones : le Pixel 3a et le Pixel 3a XL.

En présentant ces appareils, qui sont des versions plus abordables du Pixel 3 et du Pixel 3 XL, Google fait son entrée dans le marché des smartphones milieu de gamme. Cette année, la firme devrait présenter le Pixel 4a lors de l’édition 2020 de la conférence Google I/O. Et aujourd’hui, nous savons quand celle-ci aura lieu. Il y a quelques jours, la date a été annoncée par Sundar Pichai, le CEO de Google et d’Alphabet, sur Twitter.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020

Cette année, la conférence Google I/O aura lieu du 12 au 14 mai. Et si Google décide de présenter le Pixel 4a lors de cette conférence, comme il l’a fait l’an passé, cette présentation devrait se faire durant l’ouverture, le 12 mai.

D’après les rumeurs, la firme de Mountain View préparerait trois modèles. L’un de ces appareils, dont le nom de code serait Sunfish, aurait une puce Snapdragon 730 avec seulement la 4G tandis que les deux autres modèles, dont les noms de code seraient Refin et Bramble, auraient une puce Snapdragon 765 qui inclut la connectivité 5G.

Sinon, côté design, Google pourrait créer la surprise en embrassant le style borderless sur ses nouveaux smartphones.

Pour rappel, sur le Pixel 4, Google a décidé d’adopter un design à l’ancienne, avec des bordures supérieures, afin d’intégrer la puce Soli (un radar qui permet de contrôler l’appareil à distance).

Android 11 : on en saura plus sur les nouveautés

L’autre star de la conférence Google I/O devrait être Android 11, puisque Google profitera de cette messe annuelle avec les développeurs pour dévoiler les nouveautés qui arriveront vers la fin de l’année sur le système d’exploitation mobile.

Pour le moment, nous savons encore peu de choses au sujet d’Android 11. Néanmoins, Google devrait bientôt sortir une préversion de cette mouture de l’OS avant la Google I/O. Cela permettra aux développeurs d’applications et aux constructeurs de smartphones Android de se préparer le plus tôt possible aux changements sur le système d’exploitation.

Pour le grand public et pour les médias, ces préversions donnent aussi une idée des nouveautés qui vont débarquer plus tard, et qui seront mises en avant lors de la Google I/O.