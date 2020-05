[Live 🔴] Découvrez les premiers jeux next-gen avec la conférence Xbox Series X !

C’est quelque chose que tous les joueurs attendent avec impatience. Ce moment où la next-gen est enfin lancée avec les premiers aperçus des jeux qui feront le succès de nos consoles de demain. Aujourd’hui à 17h, Microsoft prend la parole et dévoilera les premiers gameplay qui tourneront sur la fameuse Xbox Series X, la console nouvelle génération de la firme qui est attendue pour la fin d’année 2020. Une console ultra-puissante qui fut officiellement dévoilée le 13 décembre dernier aux Game Awards. Depuis, nous avons pu avoir une multitude d’informations techniques sur la console pour comprendre que Microsoft est vraiment prêt pour cette nouvelle-génération.

Il ne manquait plus qu’une chose, les jeux. Gros point faible de la Xbox One sur la prĂ©cĂ©dente gĂ©nĂ©ration, il se pourrait que Xbox dispose dĂ©sormais des armes nĂ©cessaires pour allier puissance et contenu. Ce qui nous promet une gĂ©nĂ©ration incroyable surtout avec tous les services (Game Pass, XCloud…) qui vont s’ajouter Ă la fĂŞte. Vous l’aurez compris, cette nouvelle gĂ©nĂ©ration s’annonce incroyable et nous allons avoir un premier aperçu dès aujourd’hui !

DĂ©couvrez l’Inside Xbox du 7 mai 2020

16h30 – DĂ©but de la confĂ©rence prĂ©vu pour le 7 mai 2020 Ă 17h.

17h – C’est le lancement de la confĂ©rence Ă l’heure et nous commençons par le traditionnel tour des diffĂ©rentes personnes qui vont s’exprimer et nous apprenons que le gameplay des jeux Xbox Game Studio sera rĂ©vĂ©lĂ© en juillet !

17h04 – Une première dĂ©mo assez impressionnante d’un jeu avec Bright Memory Infinite du studio Playism ! Les animations, les reflets et les effets sont assez impressionnants !

17h06 – Place au nouveau jeu de Codemasters avec l’annonce de Dirt 5.

17h07 – Cela enchaĂ®ne avec encore une annonce d’un jeu prĂ©sent dans le XboxGame Pass, il s’agit de Scorn.

17h09 – Cela enchaĂ®ne ça ne s’arrĂŞte pas c’est un très bon moment ! On dĂ©couvre Chorvs le prochain jeu de Deep Silver.

17h11 – Place Ă l’annonce du nouveau Madden NFL 21.

17h14 – Annonce de Bloodlines 2, le prochain jeu du studio Paradoxe !

17h17 – Annonce de Call of the Sea le prochain jeu de Raw Fury.

17h18 – Annonce Ă©galement de The Ascent, un jeu tactics.

17h20 – Annonce de The Medium, le prochain jeu de Bloober Team. Il s’agit d’un jeu d’horreur dans la lignĂ©e des fameux Silent Hill.

17h22 – Annonce du prochain jeu de Namco Bandai avec une ambiance japonaise. Il s’agit d’un beat-em all avec un style animĂ©. Il s’agit de Scarlet Nexus.

17h24 – Annonce Second Extinction, un jeu FPS avec des dinosaures qui est largement inspirĂ© de la licence Turok.

17h25 – PrĂ©sentation du prochain Yakuza qui proposera du tour par tour contrairement aux anciens opus. Il s’agira de Yakuza Like a Dragon. Gros coup de Microsoft !

17h27 – C’est le moment du fameux teasing d’Assassin’s Creed Valhalla ! Et cela donne très, très envie mine de rien. HĂ©las, pas encore de gameplay.

17h35 – Il semblerait que ce soit la fin de cet Inside Xbox, nous sommes en train de revoir tous les jeux avec interview des dĂ©veloppeurs.

C’est donc la fin de cet Inside Xbox. Le rythme Ă©tait vraiment bon, avec pas mal de choses et surtout de nouvelles exclusivitĂ©s. Malheureusement, on regrette que le gameplay (qui Ă©tait Ă la base le centre de cet Inside Xbox) Ă©tait absent. On se donne rendez-vous en juillet pour la confĂ©rence avec les jeux Xbox Game Studios qui risque d’ĂŞtre beaucoup plus intĂ©ressante !

On rappelle que lors de cet Inside Xbox nous avons pu voir un aperçu des diffĂ©rents partenaires de Microsoft et que cela s’annonce plutĂ´t très très bon avec de jolis noms et de jolis logos !