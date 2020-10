iPhone 12 vs iPhone 11 : comparatif et différences

Les iPhone 12 2020 ont eu quelques semaines de retard sur le planning traditionnel d’Apple, et les voici enfin. Quatre versions sont disponibles au catalogue cette année grâce à l’arrivée d’un nouveau modèle plus petit et moins cher : l’iPhone 12 mini. Pour notre premier comparatif d’iPhone 2020, penchons-nous tout d’abord sur les différences et points communs entre l’iPhone 12 et l’iPhone 11.

Cette année, Apple a organisé un événement entièrement en ligne, et les nouveaux iPhone 12 ont été présentés lors de la conférence baptisée « Hi, Speed », le 13 octobre 2020 à 19 heures en France. Il s’agit d’un smartphone important pour la marque à la Pomme, car il vient intégrer pour la première fois la connectivité 5G, et a créé la surprise en revenant à un design proche de celui de l’iPhone 4. Pour se faire un avis sur le nouvel iPhone 12, comparons-le avec l’iPhone 11 de l’an passé.

Comparatif : iPhone 12 ou iPhone 11 ?

Différences sur leur design

Pour la troisième génération de smartphones, Apple réitère son encoche – cette petite partie de la surface de l’écran utilisée pour loger les capteurs dont notamment Face ID. On s’attendait à ce qu’elle soit plus discrète cette année, mais les défis technologies semblent encore poser problème à Apple. L’iPhone 12 conserve l’encoche, mais la surface de l’écran épouse davantage l’iPhone 12 à l’iPhone 11 Pro grâce à son nouveau design plus angulaire.

Le dos de l’iPhone 12 est constitué d’une dalle en verre baptisé « Ceramic Shield », avec le logo Apple placé au centre, comme sur l’iPhone 11. À l’inverse de son prédécesseur, l’iPhone 12 affine ses angles pour un style bien moins arrondi. Celui qui avait été adopté à partir de l’iPhone 6 disparaît pour laisser place à un design anguleux rappelant celui inauguré sur l’iPhone 4, puis repris sur l’iPhone 5 et l’iPhone SE (de première génération). Parmi les avantages : l’épaisseur. L’iPhone 12 est moins épais de près d’un millimètre, et moins large de 5 mm. De quoi donner une sensation encore plus prenante que l’écran recouvre l’intégralité de la face avant.

L’architecture de l’iPhone 12 est fidèle à la conception en aluminium de son prédécesseur alors que l’acier inoxydable reste réservé aux modèles Pro. Sur la partie conception donc, rien ne vient bien différencier l’iPhone 12 de l’iPhone 11, mise à part le changement de design.

Enfin un écran Retina OLED

Poursuivons dans notre comparatif entre iPhone 12 et iPhone 11 avec une nouveauté qui n’est pas des moindres : l’arrivée de la technologie OLED pour tous les modèles. L’année dernière, Apple réservait son écran OLED aux iPhone 11 Pro et Pro Max. Bonne nouvelle : cette année, l’iPhone 12 ne récupère pas l’écran LCD vieillissant de l’iPhone 11. On aura donc droit à un iPhone 12 avec un écran OLED de 6,1 pouces, une diagonale qui ne change pas face à l’iPhone 11. Quelles différences ? Une meilleure qualité d’image, traduite par une meilleure résolution, de meilleurs contrastes et une plus importante luminosité.

Malheureusement, Apple n’a pas encore passé le cap du taux de rafraîchissement à 120 Hz. L’iPhone 12 se limite à une fluidité de 60 Hz, comme l’iPhone 11. À quoi correspond le taux de rafraîchissement ? Cette caractéristique des écrans traduit la fluidité d’affichage. Plus celle-ci est élevée, plus les smartphones proposent des animations plus fluides et plus complexes. Un détail premium que les joueurs de jeu vidéo apprécient dans leur expérience gaming.

Un tout nouveau coloris sur l’iPhone 12

Pour promouvoir son iPhone 11 au plus grand nombre, l’année dernière Apple a officialisé son smartphone avec une gamme de coloris bien plus riche que l’iPhone 11 Pro. En 2020, la stratégie est la même. L’iPhone 12 fait le plein de coloris, avec cinq versions : blanc, noir, bleu, vert et Product RED. La version bleue est inédite cette année. Apple a voulu en faire sa marque de fabrique pour sa gamme 2020, qui figure aussi sur l’iPad Air et la nouvelle Apple Watch Series 6.

Apple fait renaître « MagSafe »

La grande surprise parmi les nouveautés de l’iPhone 12 fut l’introduction de « MagSafe », un dispositif qui rappelle le port de recharge aimanté qu’emportaient les précédents Mac et qui étaient pratiques et sécuritaire. Ce nom revient en 2020 et sur l’iPhone 12 : MagSafe devient une technologie d’aimant placé à l’intérieur du smartphone et qui permet d’accrocher des accessoires magnétiques. Il s’agit pour commencer de l’ensemble de la gamme de coques Apple, qui viendront s’accrocher directement avec MagSafe, mais aussi des porte-cartes, ainsi que le nouveau système de recharge sans fil.

Comparatif des caractéristiques techniques

Traditionnellement chez Apple, la nouvelle génération d’iPhone est plus puissante que la précédente. C’est encore le cas en 2020. Au chapitre des caractéristiques techniques, le comparatif iPhone 12 et iPhone 11 met le nouvel iPhone 2020 sur la plus haute marche du podium en termes de puissance. Dans cette partie, nous allons revenir en détail sur les différences des specs entre iPhone 12 et iPhone 11. Mais avant ce décryptage, voici le comparatif de leurs fiches techniques.

iPhone 12 iPhone 11 Dimensions 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 150.9 x 75.7 x 8.3 mm Poids 162 g 194 g Étanchéité IP68 IP68 Écran OLED 6,1'' Super Retina XDR (2340 x 1170 pixels)

HDR

True Tone

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1

Luminosité max 1200 nits

Couverture DCI-P3 19.5:9

Liquid Retina IPS LCD 6,1'' Full HD+ (828 x 1792 pixels)

60 HZ

Verre de protection Gorilla Glass Audio Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Puce A14 Bionic (5 nm)

Apple GPU A13 Bionic (7 nm+)

Apple GPU Stockage 64, 128 ou 256 Go 64, 128 ou 256 Go RAM NC 4 Go Batterie NC 3110 mAh Recharge Charge rapide 18 W (chargeur non fourni)

MagSafe (sans fil) jusqu'à 15 W

Qi jusqu'à 7,5 W Charge rapide 18 W (chargeur fourni)

Charge sans fil Biométrie Reconnaissance faciale FaceID Reconnaissance faciale FaceID Appareil photo - Grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,7 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

- Ultra grand-angle 13 mm (f/2,4 mm) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx



Zoom optique 2x, numérique 5x

Mode Nuit

Smart HDR 3

Deep Fusion



Enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision à 60 im/s - Grand-angle 26 mm : ouverture de l’objectif à f/1,8 ; capteur de 12 MP

- Ultra grand-angle : 13 mm, ouverture de f/2,2, capteur de 12 MP Caméra frontale Objectif grand-angle 23mm (f/2,2)

Zoom optique 2x, mode nuit Capteur de 12 MP ; objectif 23 mm f/2.2 OS iOS 14 iOS 13 puis iOS 14 Connectivité 5G

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth v5.0 + LE, A2DP (codecs HD : AptX, AptX HD, LDAC)

NFC

Google Cast 4G

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6

Bluetooth v5.0 + LE, A2DP

NFC DAS DAS : 0,99 W/kg 0,95 W/kg Coloris Noir, Blanc, Vert, Bleu, Product RED Noir, vert, mauve, jaune, rouge, blanc Date de sortie 23 octobre 2020

Précommandes : 16 octobre 2020 20 septembre 2019 Prix



À partir de 909 € À partir de 809 € 716,00 € chez Amazon

A14 Bionic vs A13 Bionic : les différences de performances

Pour pouvoir augmenter les capacités de l’iPhone 12 face au 11, Apple intègre sa nouvelle puce A14 Bionic, déjà aperçue dans la gamme d’iPad Air. Ses performances sont annoncées par Apple comme 40 % plus efficaces que l’A13 Bionic de l’iPhone 11. Le traitement graphique du GPU a été présenté avec des performances de retranscription graphique de « qualité de console » par Apple.

Dans le détail, la puce A14 Bionic abrite un processeur gravé en 5 nm – contre 7 nm pour la puce A13 Bionic de l’iPhone 11. La dernière puce possède six coeurs dans son CPU et elle est produite par TSMC. Sa fiabilité et sa robustesse ne sont pas à remettre en question quand on sait que le SoC équipera bientôt les MacBook sous « Apple Silicon ».

En revanche, Apple reste fermé à l’idée d’augmenter les capacités de stockage de l’iPhone 12 standard, comparé à l’iPhone 12 Pro. Ainsi, le stockage interne de l’iPhone 12 débute à 64 Go, comme pour l’iPhone 11. D’autres versions sont belles et bien disponibles : il s’agit des déclinaisons 128 et 256 Go.

Autonomie et recharge

Il va falloir attendre un peu avant de connaître les détails des capacités de la batterie de l’iPhone 12. Pour le moment, Apple communique au sujet d’une durée de 11 heures en streaming vidéo. L’année dernière, pour l’iPhone 11, Apple indiquait une autonomie de 10 heures. La batterie permet-elle donc de tenir une heure de plus ? À voir durant nos tests complets.

En vue de la dimension des nouveaux iPhone 12 et leur compatibilité 5G, il ne serait pas étonnant que l’autonomie en prenne tout de même un coup mais Apple a réussit depuis l’iPhone 11 Pro à proposer des compromis suffisant en termes de puissance et d’autonomie pour nous permettre de tenir une journée.

Par ailleurs, il est introduit dans l’iPhone 12 une recharge sans fil à 15 W au lieu de 10 W sur l’iPhone 11, avec le tout nouveau système MagSafe à aimant, permettant de guider le smartphone au milieu de la bobine et chargement (pour une recharge optimale et non énergivore).

Comme prévu par Apple – supposé pour le respect de l’environnement – l’iPhone 12 n’est pas livré avec un chargeur : seulement un câble est disponible, de Lightning vers USB-C. L’adaptateur pour recharge 18W est vendu séparément. Bien entendu, il est possible d’utiliser un ancien chargeur sur l’iPhone 12.

Appareils photo : quelles différences ?

Passons à la partie photo et vidéo de notre comparatif. Les différences entre iPhone 12 et iPhone 11 sont inexistantes à quelques détails près sur le papier. Apple a décidé de réserver ses nouvelles fonctionnalités en photo et vidéo (dont le format RAW) à son nouvel iPhone 12 Pro.

Bien que les caractéristiques semblent très semblables entre les deux appareils, on note l’arrivée de nouvelles lentilles sur les objectifs. Celles-ci permettent notamment de pouvoir zoomer de façon optique avec chacun des deux capteurs (grand-angle ou ultra grand-angle). L’iPhone 12 ne propose pas de module spécifique pour le zoom, comme c’est le cas sur l’iPhone 12 Pro ou l’iPhone 11 Pro, mais se débrouille ainsi pour pouvoir conserver l’intégralité de la qualité de l’image jusqu’à un zoom x2.

Sinon, sur leur fiche technique respective, difficile de voir une différence entre iPhone 11 et iPhone 12. On retrouve un objectif principal de 26 mm. Bien que l’ouverture augmente à f/1.6, il garde toujours son capteur de 12 MP. Il est épaulé par un second capteur, l’ultra grand-angle de 13 mm ouvrant à f/2.4 avec un angle de vue de 120° et un capteur de 12 MP. Le même que sur l’iPhone 11.

Sur la partie vidéo, mêmes caractéristiques là encore. On retrouve de la 4K jusqu’à 60 images par seconde, et du 1080 p en 120 images par seconde. Les nouveautés sont davantage logiciel, avec un nouveau mode TimeLapse la nuit pour voir davantage de détails dans l’image. Notez d’ailleurs que le mode Nuit sur iPhone 12 se démocratise à chacun des capteurs, y compris la caméra selfie.

iPhone 12 vs iPhone 11 : différences de prix

Avant de rentrer dans le comparatif des prix de l’iPhone 12 et iPhone 12, rappelons que trois versions de stockage sont disponibles dans le nouvel iPhone 12. La première, la moins chère, possède 64 Go d’espace, ce qui ne change pas par rapport de l’iPhone 11.

Pour en venir maintenant aux prix de chacun, l’iPhone 12 est disponible à partir de 909 € en version 64 Go. Apple a augmenté les prix de 100 € comparé entre iPhone 12 et iPhone 11. La marque expliquera cela par les nouveautés 5G, l’écran OLED et le choix des matériaux utilisés. Le modèle intermédiaire, à 128 Go, est disponible au prix de 959 €. Ses tarifs montent jusqu’à 1079 € avec la version 256 Go.

Les précommandes du nouvel iPhone 12 débute vendredi 16 octobre à 14 heures. La commercialisation est quant à elle planifiée pour le 23 octobre. Nous mettrons l’article à jour en temps réel.

De son côté, l’iPhone 11 a été présenté au prix de 809 € dans sa version 64 Go, puis 859 € (128 Go) et jusqu’à 979 € (256 Go). Maintenant, ses prix connaissent différentes baisses depuis un an, avec les offres des e-commerçants. Les meilleurs prix pour un iPhone 11 sont disponibles ci-dessous.

Bilan : quel iPhone choisir ?

Pour conclure ce comparatif entre l’iPhone 12 et l’iPhone 11, il faudra noter qu’Apple a moyenné cent euros pour pouvoir introduire la connectivité 5G dans son smartphone le plus populaire et qui comprendra le coeur des ventes d’iPhone 12 cette année (face aux iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max). Apple en a profité pour ajouter des caractéristiques réservées précédemment aux modèles les plus chers, tel que l’écran Super Retina OLED. La nouvelle puce A14 Bionic est la plus puissante de chez Apple, et ce depuis toujours.

Maintenant, entre un iPhone 12 et un iPhone 11, quel modèle choisir ? Son prédécesseur sorti il y a un an profite de tarifs plus attractifs, à 100 € de moins au lancement. En parallèle au critère des prix, le design des appareils jouera beaucoup. Bien qu’Apple n’ait pas créé de fractures dans l’apparence de ses deux smartphones, l’iPhone 12 se distingue tout de même par ses arrêtes plus anguleuses reprenant les codes de l’iPhone 4. Un dessin qui lui jouera en sa faveur, notamment avec son encoche plus petite sur l’écran.

Dans la nouvelle gamme, l’iPhone 12 n’est pas le moins cher. Apple a profité de son keynote le plus important de l’année pour présenter un nouveau modèle, l’iPhone 12 mini, qui reprend quant à lui le prix du précédent iPhone 11, à partir de 809 €. Nous préparons un comparatif entre iPhone 12 et iPhone 12 mini, pour vous aider à choisir entre ces deux smartphones qui viennent se concurrencer par leur prix et leurs tailles.