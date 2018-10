Le prix des smartphones Android va-t-il augmenter de 35€ à cause de l’UE ?

Au mois de juillet, la Commission Européenne annonçait de nouvelles sanctions contre Google pour abus de position dominante. La firme de Mountain View écopait d’une amende record de 4,3 milliards d’euros, et est obligée de cesser les pratiques jugées anticoncurrentielles.

Parmi celles-ci, il y a le fait d’obliger les constructeurs à préinstaller Google Chrome et Google Search sur leurs appareils s’ils souhaitent préinstaller les autres applications (quasi-indispensables sur Android) de la société, comme le Play Store.

Opposé à ces sanctions, Google a décidé de faire appel. Néanmoins, en attendant cette procédure, il se plie à la décision de l’UE

De ce fait, pour l’Europe, la firme de Mountain View sépare les licences de Chrome et de Google Search.

En d’autres termes, les constructeurs pourront préinstaller Google Play, Maps ou encore Gmail sur leurs appareils, sans être obligés d’inclure Chrome et Search.

Néanmoins, il y a une contrepartie. Afin de combler le manque à gagner (étant donné que Google gagne de l’argent quand Chrome et Search sont utilisés), un nouvel accord de licence payant valable pour les smartphones vendus en Europe a été créé. Et visiblement, l’addition pourrait être salée pour les constructeurs qui souhaiteront préinstaller le Play Store sur leurs smartphones Android mais sans y inclure Chrome et Google Search.

D’après des documents confidentiels que notre confrère The Verge aurait pu consulter, la préinstallation des applications de Google, sans Chrome et sans Google Search, pourrait coûter jusqu’à 40 dollars par appareil. Le calcul des tarifs que les constructeurs devront payer à Google pour ces applis se ferait en fonction des pays ainsi que de la densité de pixels.

Les pays de l’UE seraient divisés en trois catégories. Et c’est dans une catégorie incluant le Royaume-Uni, la Suède, l’Allemagne, la Norvège et les Pays-Bas que la licence serait la plus chère.

Pour un modèle dont l’écran a une densité supérieure à 500 ppi, la licence coûterait 40 dollars par smartphone. Entre 400 ppi et 500 ppi, cette licence coûterait 20 dollars par appareils. Et en-dessous des 400 ppi, la licence coûterait 10 dollars.

Le prix à payer pour préinstaller les applications Google pourrait néanmoins être de 2 ,5 dollars dans d’autres zones de l’Europe, sur des modèles d’entrée de gamme.

Des avantages pour les constructeurs qui continueront à préinstaller Chrome sur leurs smartphones ?

Conformément aux exigences de l’UE, Google isole les licences pour Chrome et pour Google Search. Néanmoins, les constructeurs auraient toujours de bonnes raisons de continuer à préinstaller ces deux applications.

Tout d’abord, d’après les informations recueillies par The Verge, Google proposerait « des contrats distincts pour couvrir tout ou une partie des coûts de licence pour les entreprises qui choisissent d’installer Chrome et Google Search ».

D’autre part, la firme de Mountain View ne proposerait des parts sur les revenus générés par son moteur de recherche qu’aux constructeurs qui préinstallent ces deux applications, et qui mettent celles-ci en avant sur leurs surcouches.