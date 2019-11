Le prochain smartphone Xiaomi va se recharger 5 fois plus vite que votre vieil iPhone 11

Xiaomi et la recharge à 100W

Disponible depuis le mois de septembre, le nouvel iPhone 11 d’Apple propose un adaptateur secteur pour la charge rapide (en option), permettant de profiter d’une recharge en 18W, contre 5W seulement pour adaptateur fourni par défaut. Du côté de chez Xiaomi, on a déjà annoncé du nouveau concernant la recharge rapide sans-fil, mais on compte bien lancer sur le marché une nouvelle forme de charge rapide standard, écrasant la concurrence, et ce, dès l’année prochaine.

En effet, du côté de chez Xiaomi, on aime faire sauter les records, et après le récent Mi Note 10 doté d’un imposant capteur de 108 mégapixels, on compte bien lancer, dès 2020, des smartphones capables de se recharger… en une quinzaine de minutes !

Une disponibilité dès 2020

Pour cela, le groupe chinois va s’appuyer sur sa technologie de charge rapide 100W. Une technologie déjà exhibée en 2019, et qui avait démontré sa capacité à recharger entièrement un smartphone doté d’une batterie de 4000 mAh, en seulement 17 minutes. A l’époque, impossible de savoir si cette technologie allait réellement être employée un jour, mais cela sera bel et bien le cas en 2020 promet Xiaomi.

A l’heure actuelle, Oppo propose déjà une charge rapide avec son Reno Ace, qui dispose d’un système de recharge de 60W. Du côté des « géants » que sont Samsung et Apple, le premier propose un système de recharge de 25W avec son Galaxy S10. Le second, avec l’iPhone 11, se contente de proposer une recharge rapide de 18W (et en option donc, comme expliqué plus haut).

De cette manière, il sera possible de recharger intégralement son smartphone le temps de prendre une douche, ou même d’avaler son petit déjeuner avant de partir au travail. Reste à savoir maintenant quel sera l’impact, à long terme, d’une telle puissance sur la durée de vie des batteries. Premiers éléments de réponse dans le courant de l’année 2020 donc.