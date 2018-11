Le PVP est proche sur Pokémon Go

Une nouvelle annonce de Niantic

C’est une sorte d’Arlésienne pour Pokémon Go. Une possibilité que l’on attend depuis le lancement du jeu. Il y a plusieurs mois, Niantic annonçait déjà l’arrivée proche des combats entre joueurs. A l’époque, l’entreprise annonçait que cela arriverait d’ici la fin de l’année. Nous sommes désormais à un mois de l’échéance et ce n’est toujours pas le cas.

On imagine que c’est pour cette raison que Niantic vient de rassurer les fans avec une publication sur Twitter.

Préparez-vous… les duels de dresseurs arrivent bientôt sur Pokémon Go !

Get prepared… Trainer Battles are coming soon to Pokémon GO❗ #GOBattle pic.twitter.com/AUWyhNGlT7 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 30, 2018

En soi, cela n’annonce pas grand chose de plus. Toujours pas de date, de précision sur comment cette nouvelle fonctionnalité marchera… On avance encore à l’aveugle pour l’instant. Mais on l’imagine pour Niantic, il s’agit vraiment de rassurer les joueurs. Tous ceux qui ont déjà joué à Pokémon, peu importe la plateforme, savent que les combats entre joueurs occupent une place importante dans la franchise. Niantic reconnaît sans doute aussi au passage avoir eu de vraies difficultés à mettre en place ce système. L’absence de détails fait penser que tous les aspects ne sont peut-être pas encore complètement réglés…

D’autres nouveautés pour Pokémon Go

Niantic ne s’arrête pas là toutefois et fait des annonces plus concrètes. Plusieurs légendaires vont aussi être de retour :

Artikodin

Electhor

Sulfura

Raikou

Entei

Suicune

Ils pourront être rencontrés à la fin de chaque phase d’étude terminée en décembre. Par ailleurs, les 11 Pokémon des précédentes journées communautaires vont être proposés durant le week-end. A vous de jouer, l’entreprise fait en tout cas tout pour vous inciter à y passer beaucoup de temps. Après tout, du côté de Niantic, l’enjeu est évident. Alors que le jeu a rapporté 73 millions de dollars en octobre dernier, il faut maintenir les joueurs intéressés et… dépensiers.

