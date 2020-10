Le secteur du cloud gaming devrait continuer de croître dans les mois qui viennent

Pouvoir jouer aux grands jeux du moment sur des appareils qui n’ont normalement pas la puissance nécessaire pour les lancer. Le principe du cloud gaming a de quoi séduire et les offres sont de plus en plus alléchantes. Microsoft est désormais très bien installé avec son xCloud mais il doit faire face depuis l’an dernier à Stadia de Google. Ce dernier peine un peu à se faire une place mais le géant de la Tech n’a pas dit son dernier mot. Enfin, on a récemment appris qu’Amazon intégrait lui aussi ce secteur plein d’avenir avec son nouveau service Luna.

De nombreuses innovations dans les infrastructures

Un rapport récent rendu par la société d’analyse Clarivate permet d’en savoir plus sur l’avenir du cloud gaming. Les analystes ont épluché de nombreux brevets ainsi que des dépôts de marques, de noms de domaine, afin de dégager les grandes tendances sur le marché des jeux vidéo pour les douze mois à venir. Pour eux les choses sont entendues : le jeu à la demande devrait prendre son envol.

Dans le détail, les auteurs notent que parmi les joueurs qui ont déjà souscris à une offre de cloud gaming, 48 % ont prévu de jouer beaucoup plus, et 28 % un peu plus. Mieux, 81 % de ceux qui ne l’ont jamais fait affirment qu’ils pourraient se laisser tenter dans l’année qui vient.

Cette tendance serait aussi une très bonne nouvelle pour les développeurs. Les experts ont effet noté que les joueurs qui passent par des services de cloud gaming ont tendance à dépenser plus que les autres. 93 % d’entre eux effectuent des achat in-game contre 75 % pour les autres gameurs.

Enfin, les analystes estiment que cette montée en puissance du cloud gaming a été permise par les nombreuses innovations intervenues au cours de ces dernières années. De 300 à 500 inventions par an ont été brevetées au cours de la dernière décennie afin d’améliorer l’infrastructure.