Stadia : la fonction Crowd Choice va vous permettre d’interagir avec les streamers

C’est une nouvelle option originale qui débarque à partir d’octobre sur Stadia. Le Crowd Choice (Choix de la foule en Français) permettra au public des streamers de prendre des décisions en direct pendant la diffusion. Lorsque le jeu est compatible, le créateur pourra donc activer cette fonctionnalité et les spectateurs seront en mesure de voter sur des actions à effectuer par la suite dans la partie. Les streamers restent toutefois les seuls maîtres et décideront s’ils suivent ou non les choix de leurs followers.

Stadia peine à décoller mais Google ne se décourage pas

Cela va commencer dès aujourd’hui avec l’arrivée du jeu horrifique Dead by Daylight sur Stadia Pro qui intégrera Crowd Choice. L’audience peut par exemple décider si le streamer incarnera le tueur ou l’un des quatre survivants qui tentent de lui échapper.

Dans la foulée, les abonnés de la plateforme de Google profiteront de cette nouvelle option dans Baldur’s Gate 3 à partir du 6 octobre. Pour ce dernier, les spectateurs pourront voter afin d’influencer les décisions narratives du créateur. Ainsi, ils choisiront de qui le héros tombera amoureux, ses amis, ses ennemis… L’ensemble promet des directs plus interactifs et une lien plus fort entre les créateurs et leurs communautés.

Outre ces deux jeux, le catalogue de Stadia Pro s’enrichit de nouveaux titres à partir de ce 1er octobre, parmi lesquels : Celeste, Lara Croft: Temple of Osiris, Jotun, Superhot: Mind Control Delete et Human Fall Flat.

Le service peine toujours à décoller mais Google semble donc bien déterminé à s’inscrire sur la durée. Petit à petit de nouvelles options sont rajoutés et nous vous parlions récemment de ce test lancé par Google qui permet de jouer avec une connexion 4G ou 5G sur les smartphones Android. Il fallait jusqu’à maintenant une connexion Wifi. On peut aussi désormais connecter la manette de Stadia et un smartphone Android sans avoir à utiliser de câble.