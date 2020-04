Le Seigneur des Anneaux : Frodon a failli être un meurtrier

La trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a durablement marqué les esprits d’un point de vue de l’univers de la fantasy. A l’époque, il s’agit d’un vrai bouleversement cinématographique et surtout de l’adaptation d’une oeuvre qui ressemblait quelque peu à une mission impossible. Mais, on ne sait sans doute encore pas tout sur la production de l’époque, comme le révèle ce détail pour le moins surprenant sur le personnage de Frodon.

Et Frodon tua Gollum

Des trois films, c’est le Retour du Roi qui a été le plus primé, même s’il a sans doute aussi tiré les fruits du fait qu’il s’agissait de la fin de la trilogie et donc que les critiques ont cherché à récompenser l’oeuvre dans son ensemble tout autant que le film individuel.

Mais d’un point de vue de l’histoire, des décors et du jeu d’acteur, il faut reconnaître que le Retour du Roi a quelque chose de particulier. Notamment parce que c’est là aussi que Frodon arrive au terme de sa quête épique dans la Terre du Milieu. Mais, Peter Jackson a révélé qu’il avait imaginé une façon très différente pour boucler son histoire.

On se souvient que Frodon emmène l’anneau unique jusqu’au Mont Destin pour le détruire. C’est là qu’intervient Gollum, qui cherche une dernière fois à le récupérer. Au bout d’une bataille, Gollum tombe finalement par accident et meurt, l’anneau connaissant le même sort. Or, dans sa biographie, Peter Jackson: A Film-maker’s Journey, le réalisateur explique que dans son scénario initial, c’est bien Frodon qui devait tuer Gollum, un geste qu’il qualifie de « meurtre ». La scène a bien été tournée et le choix a été fait ultérieurement par Peter Jackson. Mais, il a finalement senti que cela allait dans le sens contraire à l’esprit de Tolkien. Reste à voir si la série sera aussi fidèle à l’esprit de l’auteur.