Le Seigneur des Anneaux : une version féminine de Gandalf dans la série Amazon ?

Et si la série dans l’univers du Seigneur des Anneaux développée par Amazon apportait une véritable révolution à la saga imaginée par Tolkien ? On sait déjà que c’est le réalisateur de Jurassic World : Fallen Kingdom qui sera aux manettes. Mais cela ne veut pas dire qu’il y aura un dinosaure au programme. Même si cela aurait sans doute été une option préférable par rapport à ce que vient de suggérer une actrice de la trilogie de Peter Jackson.

Un Gandalf orienté vers la diversité ?

En effet, Robyn Malcom, qui incarnait Morwen dans le Seigneur des Anneaux : les deux Tours, propose tout simplement que Gandalf soit incarné par une femme dans la future série d’Amazon.

Ces vieilles légendes, ces vieilles histoires mystiques, elles sont tellement basées dans un paysage patriarcal. Pourquoi ne pas regarder la magie d’un monde matrilinéaire où les puissances magiques sont des femmes

interroge ainsi l’actrice dans une interview au magazine néo-zélandais Stuff. Histoire de filer un petit coup de main à Amazon, elle a même publié sur son compte Instagram une sélection d’actrices qu’elle imaginerait pour ce rôle.

Dans le lot, on trouve notamment Rena Owens ou Rachel House qui auraient un « pouvoir personnel » et un côté « brillant », qu’elle juge idéal pour le rôle.

L’idée risque de faire réagir chez les fans du Seigneur des Anneaux, tant le personnage de Gandalf occupe une place central dans le lore. Bien sûr, l’ambition est d’apporter des profils un peu plus divers, de donner naissance à une série plus inclusive. Mais dans ce cas, une autre option pourrait être envisageable. On sait que Gandalf est un « Istari », tout comme Saroumane ou Radagast. Les cinq sont des hommes (Alatar et Pallando sont les autres), qui ont été envoyés par les Valar. Ils sont une sous-classe, des « Maiar ». Or parmi ceux-ci, des femmes existent. Une option qui est peut-être à considérer…