Le service de streaming français Salto disponible à la rentrée ?

Annoncé en juin 2018, le projet Salto a indéniablement pris du retard. Lorsque l’initiative a été évoquée pour la première fois, les groupes France Télévisions, M6 et TF1 évoquaient un lancement en 2019 —lancement qui n’a pas eu lieu, puis début 2020. Désormais, il semblerait que la date de disponibilité de la plateforme de streaming française soit fixée à la rentée de septembre.

À l’origine de l’information, Les Échos évoque un pré-lancement de Salto cet été, mais aucune information supplémentaire n’a été donnée à ce sujet. Certains utilisateurs pourront-ils profiter d’une première version de la plateforme de streaming avant les autres ? Si oui, comment seront-ils choisis ? Ces questions restent encore sans réponse.

Selon le média français, Salto avait prévu un lancement dans l’hexagone pendant le premier trimestre de l’année 2020, sauf que Disney Plus s’est attelé à son propre service de streaming. Dévoilé aux USA en novembre dernier, celui-ci débarquera en France dès le 24 mars à un tarif de 6,99 euros par mois. Une source proche du dossier confie que « Salto n’a pas d’intérêt à se lancer frontalement », ce qui peut expliquer pourquoi la date de sortie a encore été repoussée. Une première version de la plateforme est pourtant visiblement déjà prête.

Le prix de Salto n’est pas encore connu, mais l’abonnement au service de streaming serait visiblement situé entre quelques euros et plus de 10 euros, sachant que plusieurs offres devraient être disponibles.

Salto à la conquête d’une cible jeune grâce aux influenceurs ?

Si Salto entend bien prendre des bonnes parts de marché en France, il est intéressant de constater que le service ne prévoit pas de remplacer les acteurs américains que sont Netflix et Amazon Prime Video. Il sera donc intéressant de voir si les français sont prêts à compléter leur offre de streaming initiale avec un second abonnement mensuel revenant à une dizaine d’euros.

Les Échos note également que Salto prévoit de faire sa promotion à l’aide d’influenceurs, dont aucun nom n’a été rendu public pour l’instant. De cette manière, le groupe espère séduire une cible jeune.

On peut donc supposer que les groupes France Télévisions, M6 et TF1 s’appuieront sur les communautés de YouTubeurs et autres créateurs de contenu populaires en France. Il y a peu, McFly et Carlito, Natoo, Norman, Cyprien et Ludovik annonçaient une collaboration avec Amazon Prime Video autour d’un projet prévu pour cette année. Certains de ces vidéastes ont également collaboré avec Netflix pour une série intitulée Jusqu’à l’aube.

Reste à savoir si cette stratégie s’avérera payante pour Salto, plateforme made in France qui s’apprête à se lancer dans un secteur déjà conquis par plusieurs géants américains.