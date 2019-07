Le shérif de Stranger Things joue à Frankenstein sur Netflix

Si on est honnêtes, tout le monde aurait bien aimé faire durer un peu le plaisir avec Stranger Things. Cette nouvelle oeuvre de très haut niveau, qui a même plu à Jeff Bezos, confirme le statut de série à part pour Stranger Things sur Netflix. Le programme a de nombreux fans et on se risquerait à dire que la performance de David Harbour, alias Hopper, le shérif de la petite ville, n’y est pas pour rien. On peut désormais le retrouver dans un autre programme de Netflix, qui mérite vraiment que vous y jetiez un petit coup d’œil…

David Harbour face au mythe de Frankenstein

En effet, l’acteur est le héros du mockumentaire Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein. Un mockumentaire ? C’est un documentaire parodique. Le titre pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare ? « Le monstre du monstre de Frankenstein, Frankenstein ». Vous l’avouerez, cela ne veut pas forcément dire grand chose.

Au programme, un court-métrage de 32 minutes, durant lequel on suit la quête d’un fils qui veut comprendre son héritage, avec un mélange d’images d’archives et réelles. Pour David Harbour, c’est une oeuvre très personnelle, puisqu’il joue en fait son propre rôle. Il regarde les pièces de théâtre que son père (qu’il incarne aussi à l’écran) avait joué, notamment Frankenstein. Le résultat est impossible à décrire, à saisir, mais que l’on regarde pourtant sans peine et avec plaisir. L’occasion surtout de découvrir le talent de David Harbour dans un registre très différent, mais aussi le prometteur Daniel Gray Longino à la caméra, dont la filmographie s’étend avec sérieux ces dernières années.

Dans tous les cas, regarder ce petit contenu décalé pourrait vous aider à passer le temps avant la suite de la série Stranger Things. Vous pouvez aussi continuer à réfléchir sur les mystères de l’épisode final…