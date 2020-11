Le stock de Xbox Series S/X n’évoluera pas d’ici 2021

Alors que Sony vient d’annoncer que du stock supplémentaire arrivera en magasin entre novembre et décembre pour la PlayStation 5, Microsoft ne semble pas dans la même situation.

Tim Stuart, directeur financier de Microsoft, vient d’annoncer à Seeking Alpha que le manque de stock ne devrait pas évoluer, et ce manque perdurera jusqu’en 2021. M. Stuart estime que durant le premier trimestre 2021 les Xbox Series X et Xbox Series S seront difficiles à trouver, mais les choses devraient s’améliorer dès le deuxième trimestre.

Comment justifier une telle situation ?

Il semblerait que Microsoft ne puisse tout simplement pas faire mieux. Tim Stuart explique au cours de l’interview que les usines de production tournent à plein régime, et malgré cela, la firme de Redmond ne parvient pas à satisfaire la demande. La question que tout le monde se pose est : sera-t-il possible de déposer une Xbox Series X ou S sous le sapin cette année ? Chez Presse Citron nous ne parvenons pas à trancher.

Ce sera possible oui, mais pas pour tout le monde, et la tâche sera très compliquée. Comme vous pouvez le voir ci-dessous dans notre tableau comparatif pour acheter une Xbox Series S, la console n’est disponible que sur Amazon, Cdiscount et chez le groupe Fnac Darty. En ce qui concerne le délai de livraison, Amazon promet une date de livraison d’ici la fin du mois de novembre, tandis que Cdiscount évoque le 11 décembre. Du côté de la Fnac, comme chez Darty, il semblerait qu’il y ait du stock. Certains magasins Fnac comme celui du Puy-en-Velay, de Montélimar, d’Issoire, et autres, possèdent même la console en rayon. Pour vous procurer la Xbox Series S rapidement, on dirait bien qu’il faille privilégier les plus petites villes.

En ce qui concerne sa grande soeur, la Xbox Series X, la situation est encore plus critique. Notre comparateur pour acheter la Xbox Series X au meilleur prix, indique que la console n’est disponible dans aucun magasin, ni chez aucun revendeur. Cette année de next-gen semble avoir dépassé les prévisions de Microsoft qui note au passage le meilleur lancement pour une nouvelle console.