Le successeur de l’Oculus Quest fuite (une seconde fois) avant sa présentation

Cela fait des années que Facebook, par le biais d’Oculus VR, propose des casques de réalité virtuelle. Mais ce n’est que récemment, grâce au casque Oculus Quest, que l’entreprise a finalement trouvé la bonne formule qui combine praticité, performances, et un prix abordable.

Lancé en 2019, ce casque de réalité virtuelle est très pratique à utiliser puisqu’il s’agit d’un produit tout-en-un. L’utilisateur n’a pas besoin d’un ordinateur comme sur l’Oculus Rift ni d’un smartphone comme avec les casques Gear VR de Samsung, pour profiter d’une expérience immersive.

Grâce à sa technologie à six degrés de liberté, l’Oculus Quest permet de profiter d’une très bonne expérience en réalité virtuelle. Pourtant, le casque est vendu à un prix relativement abordable. La version avec 64 Go de mémoire coûte moins de 500 euros.

Ces derniers mois, Facebook n’a cessé de vanter ce produit. Et visiblement, l’entreprise est maintenant prête à dévoiler son successeur. Cela fait en effet un moment que des rumeurs circulent sur la toile au sujet d’un nouveau casque qui succèderait à l’Oculus Quest.

Presque toutes les infos fuitent avant la présentation officielle

Alors que Facebook devrait présenter l’Oculus Quest 2 cette semaine à l’occasion de son événement Facebook Connect, l’entreprise semble avoir accidentellement dévoilé la plupart des informations concernant cet appareil. Comme le rapporte le site The Verge, Facebook a fait fuiter des vidéos de présentation de l’Oculus Quest 2.

Normalement, l’Oculus Quest 2 devrait utiliser un processeur Snapdragon XR2 qui a été conçu pour la réalité virtuelle et réalité augmentée. Cela devrait permettre d’avoir un gain significatif de performances par rapport à l’Oculus Quest qui utilisait un processeur conçu pour les smartphones.

L’appareil devrait aussi avoir une résolution presque équivalente à la 4K, ce qui permettrait d’avoir une augmentation de 50 % du nombre de pixels par rapport à l’Oculus Quest. Et normalement, l’Oculus Quest 2 devrait avoir une mémoire RAM de 6 Go accompagnée d’un stockage interne pouvant atteindre les 256 Go. Facebook semble aussi avoir prévu quelques changements de design pour rendre ce casque plus confortable par rapport à son prédécesseur.

Cette fuite de Facebook ne mentionne pas le prix de l’appareil. Cependant, il y a une semaine, les médias avaient aussi relayé une fuite qui aurait été postée par Walmart, un géant américain de la grande distribution. Et d’après cette fuite, l’Oculus Quest 2 avec 64 Go de stockage coûterait 299 dollars aux USA tandis que la version avec 256 Go de stockage coûterait 399 dollars. Si cela est vrai, cela signifierait que Facebook va proposer ce nouveau casque VR à des prix moins élevés que ceux des anciens modèles.

AR et VR : Facebook passe à la vitesse supérieure ?

Comme expliqué plus haut, Facebook fera plusieurs annonces concernant la réalité virtuelle et la réalité augmentée cette semaine lors de son événement Facebook Connect. Ce nouvel événement remplace les événements Oculus Connect que l’entreprise organisait chaque année et ne couvre plus seulement les activités d’Oculus, mais celles de Facebook Reality Labs, une nouvelle entité qui regroupe les activités du groupe dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et d’autres domaines.

« […] nous unissons toutes nos équipes travaillant sur ces domaines – nos produits Oculus, les efforts de réalité augmentée, les appareils domestiques et les initiatives de recherche à long terme, y compris des domaines tels que les interfaces neuronales – dans un groupe appelé Facebook Reality Labs. Cela reflète mieux toute la portée de ce que nous espérons construire: donner aux gens le pouvoir de se sentir connectés à tout moment, n’importe où », avait expliqué Mark Zuckerberg au sujet de la création de Facebook Reality Labs.

Récemment, Facebook a aussi décidé de franchir un pas supplémentaire vers la social VR en rendant l’utilisation du compte Facebook obligatoire pour se connecter avec ses futurs produits Oculus. Auparavant, les utilisateurs pouvaient utiliser un compte Oculus qui est différent du compte Facebook.