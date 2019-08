Le surprenant comportement des ambassadeurs Amazon sur Twitter

Que se passe-t-il vraiment dans les entrepôts Amazon ? Quelle sorte d’horreur vivent les employés de l’entreprise ? On ne peut que se poser la question en observant le comportement des « ambassadeurs » de l’entreprise de Jeff Bezos sur les réseaux sociaux. Le sujet, déjà abordé il y a presque un an, revient encore une fois sur le devant de la table à la faveur d’un article très détaillé du New York Times.

« Ils adorent travailler ici. C’est génial. Ils adorent ça. C’est génial ». L’accroche de l’article du quotidien américain ne laisse guère de place aux doute. Dans le viseur, des comptes très suspects présents sur Twitter. On y trouve un prénom, suivi de la mention « Amazon FC Ambassador ». Ce sont officiellement des employés qui sont payés par l’entreprise pour la défendre sur les réseaux sociaux.

Le phénomène apparu en 2018 n’a pas vraiment faibli, malgré le ridicule du procédé. Ils répondent massivement aux internautes, n’hésitant pas à déferler dans les replies des internautes ou des médias. Alors que l’entreprise est attaquée pour des salaires faibles, des cadences de travail infernales ou encore un stress, ces employés tentent de nous vendre un monde que ne renieraient pas les bisounours. Le problème ne serait pas Amazon mais les employés incapables de s’assumer, de se prendre en main.

I suffer from depression too, and at one point I wanted to quit Amazon. But I realized it was my fault for the problems I was dealing with, and not Amazon's. I'm allowed to talk to people, but sometimes I don't want to. Now I have some great coworkers to pass the nights with.

