Le surprenant personnage qui figure au panthéon des créations de Quentin Tarantino

Quentin Tarantino a toujours eu à cœur de choisir ses films avec beaucoup d’attention et cela concerne aussi les personnages qui sont à l’écran. S’il n’a jamais fait de film Marvel et a abandonné le projet Star Trek, sa filmographie a tout de même de quoi faire des envieux. Mais quel est son personnage favori ? La question qui pourrait sembler cornélienne, donne naissance à une réponse pour le moins surprenante.

Quentin Tarantino et les nazis

Rick Dalton / Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time… in Hollywood ? Samuel L. Jackson alias Ordell Robbie dans Jackie Brown ? Harvey Keitel alias M. White dans Reservoir Dogs ? Uma Thurman / Beatrix Kiddo dans Kill Bill ? Si les fans doivent choisir un acteur et un rôle emblématique dans les films de Quentin Tarantino, le choix est large.

Mais, le réalisateur a fait son choix. Son personnage préféré se trouve dans le film Inglorious Basterds, sorti en 2009 et qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce film qui compte notamment Brad Pitt, Mélanie Laurent ou Michael Fassbender au casting, Quentin Tarantino jette son dévolu sur Christoph Waltz. C’est l’acteur qui incarne le colonel SS Hans Landa. Un rôle qui a valu à l’acteur de nombreuses récompenses, dont l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Il était vraiment bon dans ce pour quoi il était censé être bon. […] Lorsqu’il se pointe vers la fin du film, comprenant plus ou moins ce que les Basterds sont en train de faire, le public veut qu’il y parvienne. On n’est pas de son côté, mais c’est un putain de film, et s’il comprend ce qui se trame, ça rend le film encore plus excitant ! On n’a pas envie qu’il nous déçoive. On a établi qu’il connaît les secrets de tout le monde, donc il doit bien connaître les leurs. Parce que si c’est le cas, ça rend le climax plus excitant.