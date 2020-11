Le télétravail augmenterait le niveau de stress et de fatigue des salariés des GAFA

Avec la pandémie de covid-19, le télétravail devient peu à peu une réalité pour de nombreux salariés. Réalisé à marche forcée, il modifie beaucoup les relations entre collègues et l’organisation des entreprises.

Les géants de la Tech ont de leur côté fait preuve de bonne volonté en la matière. Ainsi, en juillet dernier, Sundar Pichai aurait annoncé aux employés de Google que pour certains postes qui ne nécessitent pas une présence physique, le télétravail sera rendu possible jusqu’à juin 2021. De leur côté, Facebook et Twitter ont aussi estimé que, sous certaines conditions, ceux qui le souhaitent pourront continuer à travailler à domicile, une fois la crise sanitaire terminée.

Des critiques sur le télétravail se font de plus en plus entendre

Les salariés des GAFA semblent quant à eux bien plus critiques en ce qui concerne le télétravail. C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude menée par l’application Blind. Elle a permis d’interroger 3023 employés de Google, Amazon, Facebook et Microsoft. Le constat est même sans appel puisque 68 % des répondants s’estiment plus fatigués que lorsqu’ils travaillaient en présentiel. Dans le détail, 81 % des salariés de Facebook et 79 % des employés de Google se sentent plus stressés qu’auparavant.

Autre constatation de ce sondage : les heures de travail ont tendance à s’allonger. Sur le global, 60 % des répondants affirment travailler plus. Ce chiffre monte à 67 % pour les salariés d’Amazon et à 70 % chez ceux de Microsoft. C’est encore pire chez PayPal : 80 %.

Ces résultats rejoignent finalement des observations passées applicables à l’ensemble des travailleurs. Si certains se réjouissent de l’arrivée du télétravail et espèrent en bénéficier davantage à l’avenir, d’autres expriment des doutes. Les risques d’isolement professionnel et la difficile équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle sont notamment au cœur des préoccupations.