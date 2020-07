Google : en mode télétravail jusqu’à juin 2021 ?

Comme beaucoup d’acteurs du numérique, Google a demandé aux employés dont la présence n’est pas nécessaire dans les bureaux de travailler chez eux. Cette mesure a été prise au mois de mars, et devait prendre fin ce mois de juillet. Ensuite, la firme a repoussé cela au mois de septembre. Et cette semaine, le site Business Insider indique que Sundar Pichai, le patron de Google, aurait indiqué aux employés dans une note que finalement, il sera possible de faire du télétravail jusqu’à… juin 2021.

« Pour donner aux employés la possibilité de planifier à l’avance, nous étendons notre option de travail bénévole mondial à domicile jusqu’au 30 juin 2021 pour des postes qui n’ont pas besoin d’être au bureau », lirait-on dans cette note de Sundar Pichai adressée aux employés. « J’espère que cela vous offrira la flexibilité dont vous avez besoin pour équilibrer le travail et prendre soin de vous et de vos proches au cours des 12 prochains mois. »

Dans un précédent article, nous évoquions également un versement 1 000 dollars que Google aurait fait à tous ses employés qui ont choisi de travailler à la maison (même si les restrictions sur les déplacements ont été allégées). Cette mesure doit permettre à ces employés d’acheter des équipements pour continuer à travailler à la maison dans de bonnes conditions.

Une nouvelle tendance

De son côté, Twitter a indiqué que des employés pourront même télétravailler indéfiniment. « Nous étions particulièrement bien placés pour réagir rapidement et permettre aux gens de travailler à domicile étant donné notre accent sur la décentralisation et le soutien d’une main-d’œuvre répartie capable de travailler de n’importe où. Les derniers mois ont prouvé que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. Donc, si nos employés ont un rôle et une situation qui leur permettent de travailler à domicile et qu’ils veulent continuer à le faire pour toujours, nous y arriverons. Sinon, nos bureaux seront eux-mêmes chaleureux et accueillants, avec quelques précautions supplémentaires, lorsque nous nous sentirons en sécurité pour revenir », avait expliqué un représentant de l’entreprise, relayé par TechCrunch, en mai.

Et Facebook s’attend à ce que, sur le long terme, au moins la moitié de ses salariés travaillent à domicile de manière permanente. L’objectif du groupe est d’être en avance en matière de télétravail. En tout cas, le fait que de plus en plus d’entreprises adoptent cette pratique a eu un impact sur les ventes de PC dans le monde.