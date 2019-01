Le temps d’écran n’est pas si mauvais pour vos enfants

Le « mythe » du temps d’écran des enfants

C’est un sujet qui a des airs d’arlésienne. Télévision, smartphone ou laptop, chaque nouvelle technologie devient une menace pour la paix des familles. Les enfants passeraient trop de temps face à leurs écrans et n’auraient pas assez de sommeil, ne feraient pas assez d’exercices ou ne passeraient pas assez de temps en famille.

Si certains cas tombent il est vrai dans l’excès, difficile pour autant de tirer des conclusions selon une étude menée par le « Royal College of Paediatrics and Child Health » au Royaume-Uni. La vénérable institution refuse en effet de fixer des temps maximum que les enfants devraient être autorisés à passer devant les écrans, une méthode de quota qui a notamment la cote en Chine et ailleurs.

La responsabilité aux parents

Non, l’institution mise au contraire sur une approche radicalement différente, celle du bon sens. C’est à chaque famille qu’il reviendrait de fixer des limites. L’équilibre serait alors à chercher du côté des autres activités. Les parents doivent trouver du temps pour les activités parallèles avec leurs enfants.

Le secrétaire d’état britannique à la santé qui a trois enfants avait demandé ce rapport pour pouvoir s’appuyer à la maison sur des normes pour limiter les usages. Les experts lui ont donc renvoyé la responsabilité et surtout dressé un rappel salutaire. « Il faut reconnaître que les écrans font partie du mode de vie moderne » explique Russell Viner, l’auteur principal de l’étude au Guardian. « Il y a cinq cents ans nous pensions que c’était mauvais pour le cerveaux des femmes de leur apprendre à lire… »

Seule petite recommandation mais elle est connue depuis longtemps. Mieux vaut arrêter les écrans une heure avant d’aller dormir, mais cela c’est valable pour les grands et les petits…

Source