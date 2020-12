Le Tesla Cybertruck aurait préféré être épargné de cette critique

Tesla a présenté son Cybertruck il y a plus d’un an, et il aura fallu autant de temps à Frank Stephenson pour en trouver les mots. Le célèbre designer automobile, passé par la plupart des marques du groupe FCA (Ferrari, Maserati, Fiat, Alfa Romeo), mais également BMW et maintenant McLaren, a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube pour donner son avis sur le prochain pick-up de Tesla.

Ses mots, tout fraîchement formulés, ne plairont pas à Elon Musk. Le futur du style de Tesla, qui passera par le Cybertruck d’ici un an, n’est pas aux goûts de l’Américain de 61 ans, né au Maroc. Pour lui, sa présentation haute en couleur du 22 novembre 2019 n’aura pas été une surprise, bien qu’il reconnaît qu’avec une stratégie pareille, le design automobile séparera les gens en deux groupes bien distincts (ndlr : aux premières heures de sa présentation, le Cybertruck ne laissait personne indifférent et les avis étaient très tranchés).

Maintenant, ce design aurait un premier problème, selon Frank Stephenson. « Ma première préoccupation concernant le Cybertruck est à quel point il va sembler dépassé dans un très court laps de temps » a déclaré le designer. Il regrettait par-là le sort qu’aurait connu selon lui les graphismes de la Play Station 1. À l’origine, la présentation des premiers jeux sur la console de Sony avait impressionné tout le monde, jusqu’à être totalement dépassé par les générations suivantes de la console.

Une comparaison française, avec Citroën

En poursuivant dans sa critique, Frank Stephenson a mis en parallèle le Cybertruck avec un autre modèle, cette fois-ci de la marque aux chevrons. En France, le design pyramidal de la Citroën Karin reprend un concept similaire au Cybertruck, mais là encore, le travail opéré sur la voiture de collection serait davantage réussi.

« Pour moi, il semble encore plus futuriste que le Cybertruck en 2020 » déclarait-il à propos du prototype dévoilé en 1980. « Quand vous comparez les deux visions du futur de ces voitures, je voudrais vivre dans le temps de la Karin » ajoutait-il.

En plus du design extérieur, Frank Stephenson s’est arrêté sur l’habitacle des deux modèles. Il n’appréciait clairement pas l’aspect « froid » et minimaliste du Cybertruck, qui ne donne pas une sensation de protection, et qui prétend donc que le monde extérieur dans le futur sera paranoïaque.

Pour lui, les couleurs et la lumière plus chaleureuses du concept français donnent un sentiment de confort supérieur, de quoi faire naître le sentiment de se sentir protégé. « La fabrication des sièges, les tapis… on se sentirait comme dans un salon sur roues, et s’est rassurant d’avoir un endroit où l’on se sent confortable. Pas seulement à l’intérieur de la voiture, aussi dans le monde sur lequel vous voyagez ».

Ce que le Cybertruck aurait dû être, pour Stephenson

En terminant sa vidéo, le designer donnait sa réponse au design du Cybertruck, en nous invitant à nous pencher sur le concept « Electra » de Buick. L’homme n’en est absolument pas à l’origine et n’y a pas contribué, alors qu’il occupe actuellement le rôle de chef du design chez McLaren.

Mais selon lui, la vision futuriste et l’aspect monolithe souhaité par le Cybertruck en auraient été que plus réussi avec les choix de Buick, prônant davantage de lignes et de courbes, et un habitacle plus lumineux. Une affaire de goûts – mais pour une fois depuis la présentation du Cybertruck, de goûts d’un représentant de la profession.