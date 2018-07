Le « thermal throttling » des MacBook Pro 2018 en passe d’être résolu ?

Décidément, on peut dire que la sortie des nouveaux MacBook Pro 2018 aura fait couler beaucoup d’encre. Après la pseudo-polémique du « clavier papillon« , nous avons eu droit à celle du « thermal throttling ». « Thermal quoi » ? On vous explique tout ça…

Les MacBook Pro 2018 équipés des processeurs Intel Core i7 hexacœur de 8e génération – dans la configuration ultra-haut-de-gamme – sont sujets au phénomène de « thermal throttling ». Pour faire simple, le design ultra-fin des derniers MacBook Pro couplé à un système de ventilation inadéquat cause une surchauffe du processeur. Un problème qui peut entrainer une réaction en chaîne et causer une dégradation des composants de la machine. Donc oui, voir son MacBook Pro 2018 surchauffer de cette manière est inquiétant ; qui plus est pour une machine haut-de-gamme à plusieurs milliers de dollars.

L’unique moyen, pour Apple, de refroidir son MacBook Pro 2018 est donc de diminuer systématiquement les fréquences du processeur – et donc sa consommation électrique – avant que les températures de celui-ci n’atteignent un seuil critique. Voyez le « thermal throttling » comme une sorte de bridage en quelque sorte. Cependant, il semblerait que cette solution ne plaise pas aux nouveaux acquéreurs des MacBook Pro 2018. En effet, à chaque sortie d’une nouvelle génération de hardware, des passionnés en tout genre – ainsi que les consommateurs avertis – aiment tester leur machine fraîchement acquise. Ainsi, la découverte du pot aux roses par un YouTubeur s’est répandue comme une traînée de poudre et à rapidement mis le feu au Web. Il était donc temps pour Apple de prendre la parole.

Dès lors, Apple à répondu à la polémique en déclarant que ce phénomène de « thermal throttling » était dû à un bug logiciel :

« We’ve identified that there is a missing digital key in the firmware that impacts the thermal management system and could drive clock speeds down under heavy thermal loads on the new MacBook Pro »

– Apple