Le Transporter Van de Volkswagen a 70 ans et peut relever tous les défis

Fidèle à sa tradition d’humour décalé, VW dévoile 5 vidéos virales humoristiques pour la promo de son dernier van.

Depuis sa sortie en avril 1947, le Transporter Van de Volkswagen a vu cinq générations se succéder. La sixième génération a été présentée par le constructeur en avril 2015 et le véhicule s’apprête désormais à souffler ses 70 bougies. Pour l’occasion, la marque de voitures allemande continue de promouvoir le principal atout de son van : la polyvalence. Pour cette campagne de publicité, Volkswagen a décidé de soumettre le Transporter à toute une série d’épreuves, non sans un brin d’humour, pour démontrer qu’il reste un incontournable.

Cinq tests pour le Transporter Van

À travers cinq courts métrages publicitaires, Volkswagen, en collaboration avec l’agence DDB Copenhague, a mis en avant le fait que le Transporter Van peut supporter (presque) tout et n’importe quoi.

La première vidéo veut prouver que l’utilitaire dispose d’un espace de chargement généreux et compte bien le démontrer en faisant entrer 11 gymnastes.

Pour le deuxième test, la marque allemande confronte son véhicule à un spécialiste en télékinésie afin de montrer que le Van est assez fonctionnel pour gérer toutes les tâches.

Dans le troisième spot publicitaire, le véhicule est confronté à des basketteurs qui tentent de le mettre à mal sans toutefois y parvenir puisque le Van reste dans un état impeccable, au contraire des joueurs de basket.

Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, un quatrième test a été concocté : la voiture résiste aux assauts répétés de trois danseuses de claquette.

Enfin, le Van va dans sa dernière épreuve subir les assauts musicaux de bodybuilders violonistes.

Le Transporter Van a tout vu !

Vous l’aurez compris, pour le 70e anniversaire de son utilitaire, Volkswagen a opté pour l’humour en mettant en scène des personnages bien éloignés de sa cible traditionnelle. Ces courts métrages ont pour objectif de prouver que le Van a déjà tout vu et aura résisté, durant sa longue existence, à bien des épreuves : « There is nothing this van has not been used for ».